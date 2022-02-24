В Ізраїлі громадяни РФ спалюють свої паспорти: у світі почалась хвиля акцій на підтримку України (відео)
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Бранденбурзькі ворота в Берліні стали синьо-жовтими, а в Тель-Авіві громадяни РФ спалюють свої паспорти.
У четвер, 24 лютого, президент Росії Володимир Путін оголосив Україні війну та ввів війська на українські території. Поки українські військові зневажливо борються за незалежність та цілісність нашої країни, жителі у всьому світі вийшли на мітинги у багатьох європейських та американських, а також російських містах.
Блогер Олег Шарп у своєму телеграм-каналі опублікував безліч відео зі світових протестів.
Тель Авів
У консульства Росії у Тель-Авіві громадяни РФ спалюють свої паспорти на знак підтримки України.
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Оперативна інформація про ситуацію в Україні у матеріалі "Телеграфа": " Війна: війська Путіна зайшли в Україну, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України (оновлюється) ".
Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент Володимир Путін цинічно виправдав війну з Україною, назвавши вторгнення на українські території "вимушеним заходом".