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В Израиле граждане РФ сжигают свои паспорта: по миру началась волна акций в поддержку Украины (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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По всему миру начались митинги в поддержку Украины Новость обновлена 24 февраля 2022, 22:50
По всему миру начались митинги в поддержку Украины

Бранденбургские ворота в Берлине стали сине-желтыми, а в Тель-Авиве граждане РФ сжигают свои паспорта.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил Украине войну и ввел войска на украинские территории. Пока украинские военные отверженно сражаются за независимость и целостность нашей страны, жители по всему миру вышли на митинги во многих европейских и американских, а также российских городах.

Блогер Олег Шарп в своем телеграм-канале опубликовал множество видео с мировых протестов.

Тель-Авив

У консульства России в Тель-Авиве граждане РФ сжигают свои паспорта в знак поддержки Украины.

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Оперативная информация о ситуации в Украине в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется) ".

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин цинично оправдал войну с Украиной, назвав вторжение на украинские территории "вынужденной мерой".

Теги:
#Украина #Митинг #Война
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