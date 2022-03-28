В Україні оцінили можливість звільнити Абхазію та Придністров’я під шумок війни з росією

Блогер оцінив ймовірність повернення Грузією та Молдовою окупованих росією територій

Попри те, що основні сили росії сфокусовані на спробах вести наступальні дії в Україні, інші країни не користуватимуться цим моментом, щоб розв'язати проблеми зі своїми окупованими територіями.

Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко ("Злий Одесит") у коментарі "Телеграфу".

Зокрема, він зазначає, що Молдова та Грузія зараз надто слабкі у політичному плані, щоб розв'язувати проблеми Придністров’я, Південної Осетії та Абхазії.

"Про Курили взагалі не може йтися, хіба що на рівні демагогії", — говорить Коваленко.

Щодо Придністров’я, то він визнає, що ця територія несе загрозу і для України, проте вирішити це питання в односторонньому порядку неможливо. Тому Україна не вводитиме свої війська на територію іншої країни, навіть якщо ця територія знаходиться під окупацією.

"Нинішня ж влада в Кишиневі, на жаль, виявилася надто слабкою для сміливих і рішучих дій", — сказав він.

Коваленко додав, що наразі перспектива повернення Молдові Придністров’я, навіть якщо їй у цьому допоможе третя сторона, виглядає скоріше фантастикою.

Більш детально про те, коли закінчиться війна росії проти України і чи окупантам допоможуть бойовики ПВК "Вагнера" та "Хезболли", читайте у матеріалі "Телеграф": Бунт у росії через втрати в Україні можливий лише за однієї умови, — військовий оглядач .