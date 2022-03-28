В Украине оценили возможность освободить Абхазию и Приднестровье под шумок войны с россией

Блогер оценил вероятность возвращения Грузией и Молдовой оккупированных россией территорий

Несмотря на то, что основные силы россии сфокусированы на попытках вести наступательные действия в Украине, другие страны не станут пользоваться этим моментом, чтобы решить проблемы со своими оккупированными территориями.

Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко ("Злой Одессит") в комментарии "Телеграфу".

В частности, он отмечает, что Молдова и Грузия сейчас слишком слабы в политическом плане, чтобы решать проблемы Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

"Про Курилы и вовсе речи не может идти, разве, что на уровне демагогии", — говорит Коваленко.

Что касается Приднестровья, то он признает, что эта территория несет угрозу и для Украины, однако решить этот вопрос в одностороннем порядке невозможно. Поэтому Украина не будет вводить свои войска на территорию другой страны, даже если эта территория находится под оккупацией.

"Нынешняя же власть в Кишиневе, увы, оказалась слишком слаба для смелых и решительных действий", — сказал он.

Коваленко добавил, что в настоящее время перспектива возвращения Молдове Приднестровья, даже если ей в этом поможет третья сторона, выглядит скорее фантастикой.

Более подробно о том, когда закончится война россии против Украины и помогут ли оккупантам боевики ЧВК "Вагнера" и "Хезболлы", читайте в материале "Телеграф": Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, — военный обозреватель.