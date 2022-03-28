Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, - военный обозреватель

Известный украинский эксперт в интервью "Телеграфу" заявил, что Победа Украины безусловна

Бои на полях сражений между Украиной и россией продолжаются второй месяц и серьезные потери вынудили оккупантов стягивать войска со всего мира. Некоторые "диванные специалисты" полагают, что это оголит границы рф и ряд стран, имеющих с ней территориальные споры, попытаются их вернуть, оттянув войска с украинского фронта.

Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") в блиц-интервью "Телеграфу" оценил подобные перспективы.

— россия стягивает к Украине все новые резервы, подключая боевиков "Хезболлы" и новых "вагнеровцев". Насколько они боеспособны и могут изменить ситуацию на отдельных участках фронта?

— Если говорить о наёмниках из тех стран, что объявляли об отправке своих "бойцов" в Украину для участия в боях на стороне российских оккупантов, в частности, Сирия, страны Африки, то их квалификация и профессионализм крайне низкие.

Что же до головорезов ЧВК "Вагнера", то они действительно представляют определённую угрозу, поскольку у этих людей зачастую богатый армейский опыт, а также опыт участия в боевых действиях. Но, в целом угроза от них не выше чем от среднестатистического российского оккупанта, а возможно и ниже, поскольку у них на вооружении не стоит часть из того, что применяют регулярные российские войска.

"Вагнеровцев" можно расценивать как элемент ДРГ.

Читайте также: Категория Lifestyle Пустые полки и очереди в километр: будущее россии на показательных фото из СССР Жители рф уже выстраиваются в огромные очереди за сахаром и утраивают драки

— Даже крупные потери рф пока, увы, не вылились в массовые бунты российских военных и их матерей. Что, по вашему мнению, способно на это повлиять?

— Я очень сильно сомневаюсь, что там будут бунты из-за потерь. Такой вариант возможен только в том, случае, когда темой бунта в связи с потерями российских войск заинтересуется некая внутренняя сила, которой будет выгодна внутренняя дестабилизация.

Российский народ бесхребетен и аморфен, он не способен самостоятельно противостоять системе, и никогда не мог. Все российские революции и перевороты происходили при непосредственном курировании силовых структур, заинтересованных в той или иной смене власти.

— Сейчас часто спрашивают об окончании войны, многие говорят о грядущей Победе Украины. Чем, по вашему мнению, может реально закончиться война? Как оцениваете действия командования ВСУ?

— Победа Украины не обсуждается – она безусловна. Фактически, Украина победила ещё в феврале 2022 года, когда остановила первую волну масштабного вторжения не дав реализоваться планам Кремля и на десятую их часть. Но говорить о скорой победе не приходится.

Командование выбрало достаточно выверенную тактику, основанную на ведении оборонительных действий. И только к середине марта начались точечные контр-наступательные действия.

Фактически, мы можем наблюдать за тем как ВСУ, реализовывают тактику изматывания и изнеможения противника, с контрнаступлением в наиболее уязвимых местах. С учётом того, что Украине противостоит враг с куда большим человеческим и техническим ресурсом, это наиболее удачная и уместная тактика, оправдывающая себя на все 100%.

— Вместе с вами в 2020 году все мы пристально следили за ситуацией в Карабахе. Сейчас Азербайджан прогоняет российских "миротворцев" оттуда, демонстрируя силу. Учитывая переброску российских войск в Украину со всего мира, стоит ли ожидать появления новых "горячих точек" в условном Приднестровье, Курилах, Абхазии?

Читайте также: Категория Мир Нет никакого Карабаха: Азербайджан выдвинул серьезные требования к россии Азербайджан напомнил россии, что на территории их страны нет никакого "Нагорного Карабаха"

— Азербайджан не прогоняет из Карабаха так называемых российских "миротворцев", он сейчас добивается реализации 4 пункта соглашений 2020 года, а именно – вывод армянских войск и НВФ.

В целом ситуация в Карабахе была предсказуемая, ведь армянская сторона не спешила выполнять свои обязательства, согласно договору и, так или иначе, но азербайджанской армии пришлось бы рано или поздно, заставить армян это делать.

В остальном же, я не думаю, что подобному примеру последуют другие страны, у которых есть проблемные территории. Молдова и Грузия слишком слабы, в первую очередь политически, чтобы принимать подобного рода решения. Про Курилы и вовсе речи не может идти, разве, что на уровне демагогии.

— Чем в краткосрочной перспективе закончится история с Карабахом?

— Проблематика Карабаха не может иметь краткосрочной перспективы, но в целом, нынешняя ситуация выльется в то, что Баку заставит Ереван выполнять взятые на себя обязательства и это как минимум.

— Отдельно по Одессе — попытки десантироваться на берег мягко говоря "потерпели неудачу". Будут ли очередные попытки взять Одессу (без захваченного Николаева)? Может ли Украина сыграть на опережение и ударить по Приднестровью, где стоят российские войска? К примеру, по договоренности с Молдовой?

— Без оккупации Николаева любая десантная операция по Одессе обречена на провал. То есть, свободный Николаев – это гарантия безопасности Одессы.

Я не исключаю, что может быть предпринята попытка десантирования полагающаяся исключительно на морскую составляющую, без задействования сухопутной, но для российских оккупантов это будет очень болезненная мясорубка.

Вопрос с Приднестровьем невозможно решить без согласования с Молдовой, исключительно в одностороннем порядке. Да, эта территория несёт угрозу для Украины, причём прямую и непосредственную. Но Украина демократическое государство, а не варварское, мы уважаем территориальные границы других стран, пускай эти границы, и являются в настоящее время частью оккупированных территорий.

Нынешняя же власть в Кишиневе, увы, оказалась слишком слаба для смелых и решительных действий. Как бы кто на неё не уповал в 2021-м году, но на деле КПД крайне низок, а перспектива возвращения оккупированных территорий, даже с помощью третьей стороны больше фантастична, чем реалистична.

***

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" оценил успехи агрессора в Украине и что будет со всеми временно оккупированными рф территориями.