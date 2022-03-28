Политолог Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" оценил успехи агрессора в Украине и что будет со всеми временно оккупированными рф территориями

Идет второй месяц вторжения россии в Украину.

Уже видно, что оккупанты меняют тактику, сосредотачивая усилия на Донбассе, Херсонщине и Николаевщине.

У россии действительно не хватает ресурсов для широкомасштабного наступления. План блиц-крига и взятия Киева за несколько дней с треском провалился. Да и Харьков с Мариуполем не стали простой добычей. Так что рф сейчас пытается максимально развивать продвижение на Востоке и Юге.

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Тем не менее, отвод ряда подразделений на доукомплектование и для отдыха в Беларусь, плюс дополнительные поиски личного состава в резервах и вербовка наемников говорят о том, что от идеи взятия Киева Кремль не отказался. Тут остаются два сценария – штурм в лоб или удушение в блокаде. Поскольку Москва с фанатизмом относится к разного рода датам, взять Киев они любой ценой постараются в апреле, чтобы 9 мая объявить о своей большой победе.

При этом то, как "вторая армия в мире" просила помощи у Китая, потому что не могла взять Ирпень, развенчало легенды о ее силе.

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Российская армия так прочно увязла в Украине и так бездарно себя показала, что ее перестали бояться. Именно поэтому ряд замороженных конфликтов на границах рф скоро снова перейдет в горячую фазу.

Во-первых, потому что после провала украинской кампании Москву, как я отметил, перестают бояться.

Во-вторых, пока армия рф увязла в Украине, у нее просто нет достаточных ресурсов на подавление бунтов на окраинах и не только. Мы уже видим, как воспользовался ситуацией Азербайджан и возвращает свои территории.

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Полагаю, неизбежны вспышки на Кавказе. Татарстан тоже воспользуется случаем для возвращения себе субъектности.

Заявления Польши об оккупированном россиянами Калининграде и Японии – о Курилах, скорее всего, останутся заявлениями. А вот Молдова и Грузия свой шанс вернуть Приднестровье и Южную Осетию сейчас бездарно упускают.