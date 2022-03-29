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В Ізраїлі нові теракти: застрелили п'ятьох людей (відео)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Теракт відбувся у передмісті Тель-Авіва Новина оновлена 29 березня 2022, 23:00
Теракт відбувся у передмісті Тель-Авіва

Стрілка вдалося ліквідувати.

У Ізраїлі у вівторок, 29 березня, невідомий відкрив стрілянину по жителях міста Бней Брак, яке знаходиться поблизу Тель-Авіва. Внаслідок теракту загинуло 5 людей.

Про це повідомляє державна радіостанція Kan, передає "Телеграф".

Повідомляється, що терорист несподівано почав стріляти по простих перехожих і до моменту, поки його ліквідували правоохоронці, встиг вбили п'ятьох осіб.

За даними місцевих ЗМІ, які посилаються на директора "МАДА" (швидкої допомоги в Ізраїлі), відомо про напади у двох містах — у Бней Браку та Рамат-Гані.

Тим часом у мережі з'явилися відео з місця подій. На кадрах видно і стрілянину, і самого терориста.

Нагадаємо, що це вже третій теракт в Ізраїлі за тиждень. Двома днями раніше, 27 березня, в ході атаки в ізраїльському місті Хадера було вбито двох бійців прикордонної поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 12 ізраїльтян. За даними The Jerusalem Post, відповідальність за цей теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Терористів правоохоронці ліквідували на місці.

Теги:
#Теракт #Ізраїль #Тель Авів #29 березня
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