Укр

В Израиле новые теракты: застрелили пять человек (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Теракт произошел в пригороде Тель-Авива Новость обновлена 29 марта 2022, 23:00
Теракт произошел в пригороде Тель-Авива

Стрелка удалось ликвидировать.

В Израиле во вторник, 29 марта, неизвестный открыл стрельбу по жителям города Бней Брак, который находится вблизи Тель-Авива. В результате теракта погибли 5 человек.

Об этом сообщает государственная радиостанция Kan, передает "Телеграф".

Сообщается, что террорист неожиданно начал стрелять по простым прохожим и к моменту, пока его ликвидировали правоохранители, успел убить пять человек.

По данным местных СМИ, ссылающихся на директора "МАДА" (скорая помощь в Израиле), известно о нападениях в двух городах — в Бней Браке и Рамат-Гане.

Между тем, в сети появились видео с места событий. На кадрах видна и стрельба, и сам террорист.

Напомним, что это уже третий теракт в Израиле за неделю. Двумя днями ранее, 27 марта, в ходе атаки в израильском городе Хадера были убиты двое бойцов пограничной полиции, ранения разной степени тяжести получили еще 12 израильтян. По данным The Jerusalem Post, ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Террористов правоохранители ликвидировали на месте.

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#Теракт #Израиль #Тель-Авив #29 марта
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