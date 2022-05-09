Посла росії в Польщі облили "кров'ю": ефектні відео

російський чиновник так і не зміг покласти квіти до меморіалу

У Варшаві активісти напали на російського посла та облили чиновника червоною фарбою, яка символізує кров тисяч українців, полеглих від рук російських солдатів.

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Як повідомляють росЗМІ, сергій андрєєв піддався нападу, коли намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів. Зробити це йому так і не вдалося, адже розлючений натовп просто не підпустив російського посла до меморіалу. Виїхати з території кладовища представник країни-агресора зміг лише у супроводі поліцейських.

Напад на російського чиновника у Варшаві

Також зазначається, що раніше у Варшаві групою вандалів було осквернено меморіальний цвинтар — мавзолей радянських воїв на варшавських вулицях Жвірки та Вігурі. Окремі частки меморіалу було списані нецензурними словами та гаслом "Go home".

Ми своєю чергою відзначимо, що на меморіальному військовому цвинтарі у Варшаві поховано близько 22 тисяч радянських солдатів, які віддали життя у боях під час визволення Польщі від фашистських загарбників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада планувала відсвяткувати День перемоги у Варшаві, проте польське керівництво дало жорстку відповідь, наголосивши, що категорично проти цього.