Нова хвороба поширюється світом: що відомо про віспу мавп і чим вона небезпечна для людей

Понад сто випадків захворювання віспою мавп виявили тільки в Європі за тиждень

Не встиг світ відійти від пандемії коронавірусу COVID-19 та його мутацій, як у багатьох країнах почали фіксувати нову, нетипову для них і небезпечну хворобу — віспу мавп.

Поширення хвороби

Цього тижня в Європі виявили понад 100 випадків захворювання на віспу мавп.

У Німеччині влада заявила, що нинішній спалах вже може вважатися найбільшим з тих, що мали коли-небудь місце в європейському регіоні.

І прогнози невтішні: директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге вже заявив, що захворюваність на віспу мавп може зрости в літній період.

"Ми наближаємося до літнього періоду в Європі, який супроводжується масовими зборами, фестивалями та вечірками. Я стурбований тим, що поширення вірусу може прискоритися", — цитують європейські ЗМІ Клюге.

Він повідомив, що як мінімум вісім країн європейського регіону повідомили про виявлені випадки віспи мавпи за останні кілька днів.

За межами Європейського континенту вірус зафіксовано в Ізраїлі, Австралії, Канаді та США.

У зв’язку зі спалахом віспи мавп у низці країн світу ВООЗ у п’ятницю, 20 травня, проінформувала про плани скликання екстреного засідання експертів, повідомляє The Daily Telegraph.

Про хворобу, шляхи передачі та симптоми

Як повідомляють у ВООЗ, віспа мавп — рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Найчастіше до інших регіонів планети хворобу вивозять туристи, які відвідували несприятливі з погляду епідеміології зони.

Первинне інфікування людини найчастіше відбувається в результаті прямого контакту з кров’ю, біологічними рідинами, а також ураженою шкірою або слизовою оболонкою інфікованих тварин. В Африці документально зареєстровані інфекції у людей в результаті поводження з інфікованими мавпами, гамбійськими щурами та білками, при цьому ймовірним резервуаром вірусу є гризуни. Одним з можливих факторів ризику є вживання м’яса інфікованих тварин без належної термічної обробки.

Вторинна передача, або передача від людини людині відбувається в результаті тісного контакту з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів, пошкодженнями шкіри інфікованої людини або з предметами, контамінованими біологічними рідинами або матеріалами хворої людини.

Передача інфекції відбувається переважно повітряно-крапельним шляхом при тривалому особистому контакті, що наражає на найбільший ризик інфікування членів сім’ї людини з гострим випадком захворювання. Передача інфекції може відбуватися при інокуляції або через плаценту (вроджена віспа мавп).

Інкубаційний період (період часу від інфікування до появи симптомів) віспи мавп зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Звичайні симптоми віспи мавп — жар, сильний головний біль, запалені лімфовузли, біль у спині та м’язах, сильна слабкість.

Через день-три після того, як піднялася температура, у людини починають з’являтися висипання — здебільшого на обличчі, долонях та стопах, але можуть з’явитися і на слизових, геніталіях та очах. Згодом висипання змінюється, перетворюючись на бульбашки з рідиною, які через деякий час лопаються, а на їх місці утворюються струпи, що зрідка перетворюються на рубці, які зберігаються протягом усього життя.

Зазвичай люди одужують через два-чотири тижні, але бувають і летальні випадки.

У ВООЗ наголошують, що від віспи мавп немає специфічного лікування чи вакцини, проте попередня вакцинація проти натуральної віспи забезпечує також високоефективну профілактику віспи мавп.

Як повідомлялося, ця хвороба, що поширюється по світу і Європі, не єдина загроза для України. Буквально днями у Всесвітній організації охорони здоров’я попередили про ризики спалаху холери та інші інфекційні захворювання на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.