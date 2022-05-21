Новая болезнь распространяется по миру: что известно об оспе обезьян и чем она опасна для людей

Более ста случаев заболевания оспой обезьян выявили только в Европе за неделю

Не успел мир полностью отойти от пандемии коронавируса COVID-19 и его мутаций, как во многих странах начали фиксировать новую, нетипичную для них и опасную болезнь — оспу обезьян.

Распространение болезни

На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян.

В Германии власти заявили, что нынешняя вспышка уже может считаться крупнейшей из имевших когда-либо место в европейском регионе.

И прогнозы неутешительны: директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге уже заявил, что заболеваемость оспой обезьян может вырасти в летний период.

"Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться", — цитирует европейские СМИ Клюге.

Он сообщил, что как минимум восемь стран европейского региона сообщили о выявленных случаях оспы обезьяны в последние несколько дней.

За пределами Европейского континента вирус зафиксирован в Израиле, Австралии, Канаде и США.

В связи со вспышкой оспы обезьян в ряде стран мира ВОЗ в пятницу, 20 мая, проинформировала о планах созыва экстренного заседания экспертов, сообщает The Daily Telegraph.

О болезни, путях передачи и симптомах

Как сообщают в ВОЗ, оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Чаще всего в другие регионы планеты болезнь вывозят туристы, посещавшие неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Первичное инфицирование человека чаще всего происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных. В Африке документально зарегистрированы инфекции у людей в результате обращения с инфицированными обезьянами, гамбийскими крысами и белками, при этом вероятным резервуаром вируса являются грызуны. Одним из возможных факторов риска является употребление в пищу мяса инфицированных животных без надлежащей термической обработки.

Вторичная передача, или передача от человека человеку, происходит в результате тесного контакта с инфицированными выделениями из дыхательных путей, повреждениями кожи инфицированного человека или с предметами, контаминированными биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека.

Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания. Передача инфекции может также происходить при инокуляции или через плаценту (врожденная оспа обезьян).

Инкубационный период (период времени от инфицирования до появления симптомов) оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.

Обычные симптомы оспы обезьян — жар, сильная головная боль, воспаленные лимфоузлы, боль в спине и мышцах, сильная слабость.

Через день-три после того, как поднялась температура, у человека начинают появляться высыпания — в основном на лице, ладонях и стопах, но могут появиться и на слизистых, гениталиях и глазах. Со временем сыпь меняется, превращаясь в пузырьки с жидкостью, которые через некоторое время лопаются, а на их месте образуют струпья, изредка превращающиеся в рубцы, которые сохраняются на протяжении всей жизни.

Обычно люди выздоравливают через две-четыре недели, но бывают и летальные случаи.

В ВОЗ подчеркивают, от оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику оспы обезьян.

Как сообщалось, эта распространяющаяся по миру и Европе болезнь не единственная угроза для Украины. Буквально на днях во Всемирной организации здравоохранения предупредили о рисках вспышки холеры и других инфекционных заболеваний на временно неподконтрольных Украине территориях.