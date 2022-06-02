Росіянам передбачили замерзання цієї зими — експерт прояснив ситуацію

У Росії вже восени можуть розпочатися проблеми у комунальній сфері

Опалювальний сезон 2022-2023 років у Росії може пройти з колосальними проблемами. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив екс-директор інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз", фахівець у питаннях енергетики Максим Белявський.

"Агресора чекає масштабні аварії енергосистеми та складний опалювальний сезон. Причина — санкції та зупинка постачання комплектуючих для важливого обладнання. Ще у травні десятки своїх енергетичних компаній відклали сотні ремонтних робіт на невизначений термін через брак необхідних матеріалів. І масштаб тільки зростатиме", — пише експерт.

За його словами, перші збої почнуться в системах автоматизації, тому що техніка цієї категорії на 100% виготовлена з імпортних вузлів, які росія не може випустити самостійно. Аналоги також важко буде знайти, зокрема в Китаї.

Потім почнуться проблеми з трансформаторними вузлами, які неможливо буде замінити чи відремонтувати. Все через дефіцит ізоляційного паперу, який теж був імпортним.

Втім, глава Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко вважає, що масштаб проблем для Росії у майбутньому опалювальному сезоні все-таки дещо перебільшений.

"Немає точної інформації обладнання яких фірм купувала росія, чи приєдналися вони до санкцій, крім того, зазвичай подібне обладнання завжди закуповується про запас, і які ці запаси у агресора, ми не знаємо. До того ж чимала частина території росії не має ні світла, ні газу, так що цих проблем багато хто й не помітить, тому я не думаю, що наступного опалювального сезону у Росії будуть такі масштабні проблеми, хіба що їм "допоможуть" українські партизани. Інша справа якщо санкції затягнуться", — вважає Попенко.

Крім цивільного обладнання, армія Росії відчуває все більш серйозні проблеми з оснащенням військової техніки, для чого союзник володимира путіна диктатор Білорусі Олександр Лукашенко знімає з зберігання бойову техніку.