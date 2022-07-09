Масштабні протести у Шрі-Ланці: через штурм резиденції президент змушений був тікати (відео)
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Лідеру країни довелося бігти після штурму його резиденції
У Шрі-Ланці масові заворушення. Місцеві жителі повстали проти президента Готабайї Раджапакси та увірвалися на територію його резиденції, в результаті чого лідер країни вимушений був тікати.
Як повідомляє агенція Agence France-Presse (AFP), велика кількість людей прорвалися через встановлені правоохоронцями барикади у районі Форт Коломбо, аби дістатися до входу до Будинку президента. Після прориву десятки протестувальників потрапили до приміщення резиденції.
Згідно з наявними відомостями поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ для розгону агресивних громадян, проте марно. Крім того, відомо, що в результаті протесту у натовпі постраждало не менше трьох десятків людей.
Варто нагадати, що навесні Шрі-Ланка зіткнулася з потужною економічною кризою. Жителі країни наприкінці травня влаштували масові заворушення через проблеми з економікою, суттєво здорожчання палива та зростання цін на найнеобхідніші продукти. Мітингувальниками було заблоковано вхід до офісу президента майже на місяць, після чого уряд держави офіційно ввів надзвичайний стан.
Економічна криза у Шрі-Ланці була спровокована дефіцитом іноземної валюти, адже в країні було обмежено потік туристів коронавірусну пандемію. Після блокування головного доходу уряд не зміг закупити достатню кількість палива, в результаті чого у державі оголосили дефолт.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час масових заворушень у Бельгії правоохоронці намагалися розігнати натовп за допомогою водометів та сльозогінного газу.