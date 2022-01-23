"Антикарантинні" протести в Бельгії переросли у масові заворушення: у хід пустили газ та водомети (відео)

Демонстрація почалася мирно, але незабаром переросла у погроми та зіткнення.

У столиці Бельгії Брюсселі в неділю, 23 січня, відбулися масові демонстрації проти нових обмежень, ухвалених з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє місцеве видання VRT NWS.

За попередніми оцінками, в центрі міста зібралося близько 50 тисяч людей. Акція протесту розпочиналася мирно, але потім переросла у запекле протистояння.

Демонстрація розпочалася приблизно об 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом), ще до її початку правоохоронці затримали шістьох людей за носіння "небезпечних предметів".

Орієнтовно після 14:00 (15:00 за Києвом) між демонстрантами та силовиками почалися зіткнення, під час яких у представників поліції полетіло каміння. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети.

Зазначається, що більшість демонстрантів поводилися мирно і залишалися в парку П’ятидесятиліття, де ряд ораторів виступили із заявами. Натомість група з кількох сотень людей намагалися штурмувати будівлю штаб-квартири ЄС. Їм навіть вдалося вибити кілька вікон.

Як повідомлялося раніше, з грудня у багатьох європейських країнах, на кшталт Великобританії, Німеччини та Австрії, проходили масштабні демонстрації проти коронавірусних обмежень. Протести супроводжувалися зіткненнями між демонстрантами та силовиками, а, наприклад, у Нідерландах на демонстрантів навіть спускали собак.