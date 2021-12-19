Багатотисячні натовпи та сутички з копами: Європа мітингує проти карантину (відео)

Крім протестів щодо карантинних обмежень, організовуються також і акції антивакцинаторів.

Останній тиждень пройшов доволі неспокійно для поліцейських багатьох країн Європи. Все тому, що навіть у найцивілізованіших державах люди почали обурюватися постійним посиленням карантинних обмежень. Нині вони пов’язані зі швидким поширенням "омікрон"-варіанту коронавірусу, який вже виявлений і в Україні.

"Телеграф" зібрав найголовніше щодо окремих мітингів, що відомо на ранок неділі, 19 грудня.

Велика Британія

Основна акція протесту у Лондоні прийшла на вечір суботи, 18 грудня. Тисячі учасників акції заявилися на Уайтхолл та Даунінг-стріт до урядових кабінетів. Багато британців оточили будинок прем’єр-міністра.

Цікаво, що разом із противниками посилення карантину на мітинг вийшли також антивакцинатори. Про це свідчили їхні плакати "Паспорти вакцини заборонені".

Учасники протестів використали димові шашки та пляшки, через що поліція застосувала сльозогінний газ. Зазначимо, що внаслідок агресивних дій протестувальників поліцейським довелося розпочати затримання. Втім, це призвело не так до порядку, як до травмування кількох правоохоронців.

Додамо, що в Лондоні за останні тижні різко зросла кількість хворих За словами мера міста Садіка Хана, за одну добу "Омікрон" підхопили 10 тисяч жителів Лондону. У британській столиці оголошено надзвичайний стан.

Австрія

Пройшли мітинги проти посилення карантину і в австрійській столиці Відні. Причина в тому, що нещодавно в країні оголосили черговий локдаун, а з лютого влада хоче зобов’язати кожного вакцинуватися проти COVID-19.

Протести вкотре закінчилися розбірками із поліцейськими. Учасники акції зламали загородження, намагаючись дістатися до представників органів влади, щоб висловити своє невдоволення "різдвяним" карантином.

У суботу, 18 грудня, у Відні було "локалізовано" близько десяти "зародків" великих антикарантинних акцій. Цікаво, що під гарячу руку потрапили навіть екологічні активісти.

Німеччина

На антиковидні протести вийшли також тисячі німців. Великі акції пройшли у Берліні, а й у Дюссельдорфі, Гамбурзі, Карсруе та інших великих містах.

Мітинг у Гамбурзі

Люди незадоволені тим, що в країні хочуть запровадити обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Нагадаємо, що більшість країн намагаються посилити карантинні обмеження напередодні різдвяних та новорічних свят. Це робиться для того, щоб знизити ймовірність поширення "омікрон"-варіанту COVID-19, який є більш заразним, ніж раніше виявлені штами хвороби.

Також "Телеграф" розповідав, як пройшла нещодавня акція протесту антивакцинаторів в Україні, коли нечисленні протестувальники приходили під стіни Верховної Ради.