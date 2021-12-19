Многотысячные толпы и стычки с копами: Европа митингует против карантина (видео)

Кроме протестов касательно карантинных ограничений организовываются также и акции антивакцинаторов

Последняя неделя прошла весьма беспокойно для полицейских многих европейских стран. Все потому, что даже в самых цивилизованных государствах люди начали возмущаться постоянным усилением карантинных ограничений. Сейчас же они связаны с быстрым распространением "омикрон"-варианта коронавируса, который уже обнаружен и в Украине.

"Телеграф" собрал самое главное по некоторым митингам, что известно на утро воскресенья, 19 декабря.

Великобритания

Основная акция протеста в Лондоне пришла на вечер субботы, 18 декабря. Тысячи участников акции заявились на Уайтхолл и Даунинг-стрит к правительственным кабинетам. Многие британцы окружили дом премьер-министра.

Интересно, что вместе с противниками усиления карантина на митинг вышли также антивакцинаторы. Об этом свидетельствовали их плакаты "Паспорта вакцины запрещены".

Участники протестов использовали дымовые шашки и бутылки, из-за чего полиция применила слезоточивый газ. Отметим, что в результате агрессивных действий протестующих полицейским пришлось начать задержания. Впрочем, это привело не столько к порядку, сколько к травмированию нескольких правоохранителей.

Добавим, что в Лондоне за последние недели резко возросло количество заболевших По словам мэра города Садика Хана, всего за одни сутки "Омикрон" подхватили 10 тысяч британцев. В британской столице объявлено чрезвычайное положение.

Австрия

Прошли митинги против усиления карантина и в австрийской столице Вене. Причина в том, что недавно в стране объявили очередной локдаун, а с февраля власти хотят обязать каждого вакцинироваться против COVID-19.

Протесты снова закончились разборками с полицейскими. Участники акции сломали заграждения, пытаясь добраться до органов власти, чтобы высказать свое недовольство "рождественским" карантином.

В субботу, 18 декабря, в Вене было "локализовано" около десяти "зародышей" крупных антикарантинных акций. Интересно, что под горячую руку попали даже экологические активисты.

Германия

На антиковидные протесты вышли также и тысячи немцев. Крупные акции прошли не только в Берлине, но и в Дюссельдорфе, Гамбурге, Карсруе и других больших городах.

Митинг в Гамбурге

Люди недовольны тем, что в стране хотят ввести обязательную вакцинацию против коронавируса.

Напомним, что большинство стран пытаются усилить карантинные ограничения накануне рождественских и новогодних праздников. Это делается для того, чтобы снизить вероятность распространения "омикрон"-варианта COVID-19, который является более заразным, чем ранее выявленные штаммы болезни.

Также "Телеграф" рассказывал, как прошла недавняя акция протеста антивакцинаторов в Украине, когда немногочисленные протестующие приходили под стены Верховной Рады.