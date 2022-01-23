"Антикарантинные" протесты в Бельгии переросли в массовые беспорядки: в ход пустили газ и водометы (видео)

Демонстрация началась мирно, но вскоре переросла в погромы и столкновения.

В столице Бельгии Брюсселе в воскресенье, 23 января, прошли массовые демонстрации против новых ограничений, принятых с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует местное издания VRT NWS.

По предварительным оценкам в центре города собрались около 50 тысяч человек. Акция протеста начиналась мирно, но затем переросла в ожесточенное противостояние.

Демонстрация началась примерно в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву), еще до ее начала правоохранители задержали шестерых человек за ношение "опасных предметов".

Ориентировочно после 14:00 (15:00 по Киеву) между демонстрантами и силовиками начались столкновения, во время которых в представителей полиции полетели камни. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Отмечается, что большинство из демонстрантов вели себя мирно и оставались в парке Пятидесятилетия, где ряд ораторов выступили с заявлениями. Вместе с тем группа из нескольких сотен человек пытались штурмовать здание штаб-квартиры ЕС. Им даже удалось выбить несколько окон.

Как сообщалось ранее, с декабря во многих европейских странах, вроде Великобритании, Германии и Австрии, проходили масштабные демонстрации против коронавирусных ограничений. Протесты сопровождались столкновениями между демонстрантами и силовиками, а, например, в Нидерландах на демонстрантов даже спускали собак.