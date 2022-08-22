Туреччина відмовилася співпрацювати з росією у важливому для окупантів питанні

Незважаючи на важку економічну ситуацію в країні, Туреччина пообіцяла не торгувати з росією санкційними товарами. Для цього знадобилося втручання США.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Міністерство фінансів і казначейства Туреччини пообіцяло не дозволяти будь-якій фізичній чи юридичній особі обходити санкції, накладені на російські організації.

Про це йшлося у телефонній розмові в п’ятницю, 19 серпня, між заступником міністра фінансів Туреччини Юнусом Елітасом і заступником міністра фінансів США Уоллі Адейемо, під час якої Елітас заявив, що "позиція" Туреччини щодо санкцій залишається незмінною. Виступаючи проти вторгнення росії в Україну та надаючи безпілотники для допомоги Києву у війні, Туреччина утримується від приєднання до західних санкцій щодо москви, яка залишається ключовим постачальником природного газу та сирої нафти.

При цьому Уоллі Адейемо висловив "побоювання з приводу того, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій", запроваджених США та 30 іншими країнами. У відповідь він отримав запевнення, що Міністерство фінансів та казначейства Туреччини не дозволить будь-яким фізичним чи юридичним особам обходити санкції, накладені на російські організації.

"У Туреччині в економіці дуже складно — ліра валиться, інфляція 80%. І з одного боку, звичайно, організувати обхід санкцій дає потенціал для транзиту та виробництва в країні в розмірі близько 100 ярдів баксів, з іншого боку, там все настільки хитро, що навіть просте занепокоєння з цього приводу з боку ЄС і США з натяком на погрози відключити країну від цих двох економік дуже швидко поставили турків на місце", — пояснює роль США у засновник стартапу Unicorn Nest Денис Довгополий.

Раніше з’явилася інформація, що саме на допомогу Туреччини сподівалися у країні-окупанті під час обходу потужних західних санкцій.

Також 19 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган та генсек ООН Антоніо Гутеріш зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським у Львові.