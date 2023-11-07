"Армія РФ озброюється": У Нацасамблеї Франції закликають прискорити та збільшити постачання озброєнь Україні

Наталі Пузирьофф розповіла про конструктивну відповідь з боку ЄС

Депутат Національної Асамблеї Франції, член комітету з питань оборони Наталі Пузирьофф (République En Marche!), відповідаючи на запитання про необхідну відповідь країн Заходу на закладені в російському бюджеті рекордні 33% на військові витрати, заявила, що конструктивною відповіддю з боку ЄС має стати довгострокове планування у відповідь, суттєве нарощування виробничих потужностей у сфері ВПК та збільшення постачання озброєнь Україні.

Відповідну заяву французька політик зробила у коментарі Guildhall .

"По-перше, ми маємо враховувати, що військова підтримка України має бути довгостроковою. Тобто, держави — члени ЄС мають планувати надання допомоги Україні у довгостроковому забігу, відповідно, це означає, що ми маємо виробляти більше техніки та зброї, робити це швидше та продовжувати постачати більше боєприпасів та озброєнь в Україну", — заявила політик.

"Оскільки ми знаємо, що на тому боці, російська армія отримує все більше і більше техніки, ймовірно, її виробничі потужності зростають, і, як ви згадали, вони вкладають великі бюджетні зусилля у свій оборонний сектор (річний бюджет РФ передбачає рекордні 33% витрат на оборону. — Ред.) Отже, в першу чергу нам слід враховувати, що це довгострокове завдання і нам необхідно розширити наші виробничі можливості, потім ми повинні надати детальний звіт про ремонт всього озброєння, яке використовується в Україні, тому що це стосується оперативної готовності, а це дуже важливо під час тривалого конфлікту", — підсумувала Наталі Пузирьофф.