COVID-23? У Китаї лікарні переповнені через невідому пневмонію

У справу вже втрутилася ВООЗ

У Китаї, звідки пішов COVID-19, який став пандемією та призвів до тисяч смертей по всьому світу, зафіксовано спалах нової невідомої хвороби. Лікарні Піднебесної вже переповнені хворими.

Про це повідомив лікар Ерік Фейгал-Дінг, який опублікував кілька повідомлень у соціальній мережі Х та показав відео серйозної переповненості лікарень. За його даними, йдеться про спалах якоїсь недіагностованої пневмонії. Від неї злягли до лікарень вже багато дітей у найбільших провінціях Китаю: Пекін і Ляонін.

На відео видно, як сотні людей вишиковуються в чергу на вулиці біля клінік, усі в масках, багато хто тримає на руках хворих дітей в очікуванні допомоги.

Ситуація дійшла до того, що у справу вже втрутилася ВООЗ. ЇЇ представники стурбовані справжнім числом пацієнтів із невідомою пневмонією. У пацієнтів спостерігається висока температура та легеневі вузли, але немає кашлю. При цьому вже відомо, що заражаються не лише діти, а й дорослі, наприклад, їхні вчителі в школі. Через це деякі учбові заклади просто закриваються.

Деякі експерти, як, наприклад, редактор ProMed зазначають, що: "Було б незвично, щоб так швидко постраждало так багато дітей". Лікар Фейгл-Дінг назвав це "тривожним".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на території України фіксують 13 штамів коронавірусу. У МОЗ заговорили про новий карантин.