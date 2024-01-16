Іраку було мало: Іран завдав удару по території ядерної держави-сусідки

Іран продовжує обстрілювати сусідів

Іран після обстрілу американських об’єктів на території Іраку вирішив не зупинятися та обстріляв ще й територію Пакистану.

Як повідомляє іранське державне агентство IRNA, метою атаки були два об’єкти угруповання "Джейш аль-Адль". Атака відбувалася із застосуванням ракет та безпілотників.

У Пакистані інформацію про подію поки що не коментували.

"Джейш аль-Адль" це сунітська організація, що складається з етнічних белуджів — народу, який проживає в регіоні Белуджистан, розділеному між Афганістаном, Іраном та Пакистаном. Вона активізувалася на тлі масових протестів після вбивства дівчини на ім’я Махса Аміні за "неправильне носіння хіджабу" і виступає за незалежність Белуджистану. В Ірані її називають терористичною та заявляють, що її фінансують Ізраїль, Саудівська Аравія та Пакистан. Вважається, що чисельність організації не перевищує тисячі осіб.

Варто зазначити, що після початку вторгнення в Україну Тегеран дуже зблизився з Росією, тоді як Ісламабад вважається головним союзником Китаю на Близькому Сході. Крім того, важливим моментом є те, що армія Пакистану вважається шостою за чисельністю у світі, а також, що вона має ядерну зброю.

Як повідомлялося раніше, Іран у ніч на 16 січня обстріляв місто Ербіль в Іраку, а ракети впали в районі, де знаходиться консульство США. Втім, у Вашингтоні після цього повідомили, що їхні об’єкти не постраждали, а ось Ірак відкликав свого посла у Тегерані та заявив, що атака є грубим замахом на суверенітет їхньої країни.