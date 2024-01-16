Іран атакував об’єкти США в Іраку балістичними ракетами: подробиці (відео)

Іран завдав удару балістичними ракетами і дронами-камікадзе

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) завдав масованого удару балістичними ракетами по об’єктах США, розташованим в Іраку, про що повідомив у своєму акаунті в "Телеграм".

У заяві йдеться про атаки на американські бази в районі Ербіля на півночі Іраку, що є столицею Іракського Курдистану.

Ербіль на карті

Запущено щонайменше 7 ракет та БПЛА-камікадзе. Вони били по американській авіабазі "Харір" та міжнародному аеропорту Ербіль. Також атаковано консульство США.

Арабські ЗМІ також повідомляють, що консульство США в Ербілі зазнало значних руйнувань після удару іранською балістичною ракетою, проте ця інформація вимагає підтвердження.

Також КВІР заявили, що завдали удару по "штаб-квартирі ізраїльської зовнішньої розвідки Моссад", розташованої в Іракському Курдистані. Однак офіційно підтверджень цьому також немає.

У Корпусі вартових ісламської революції Ірану заявили, що знищили бази "антиіранських терористичних угруповань".

Як повідомлялося, вдень 15 січня в Аденській затоці єменські повстанці-хусити обстріляли торгове судно США.