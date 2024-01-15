Ситуація на Близькому Сході загострюється: хусити атакували торгове судно США

Атака сталася після авіаударів США та Британії з об’єктів хуситів

Ситуація на Близькому сході продовжує розпалюватися, оскільки єменські повстанці-хусити, які оголосили війну Ізраїлю, знову обстріляли американське торгове судно.

Як повідомляє Hindustan Times з посиланням на заяву Управління морських торгових операцій Великобританії (UKMTO), під обстріл потрапило суховантажне судно під прапором Маршаллових островів, яке належить компанії зі США.

Інцидент стався в Аденській затоці за 177 кілометрів на південний схід від Адена, а капітан судна, що ракета впала зверху в районі лівого борту.

UKMTO закликає всі екіпажі дотримуватися надзвичайної обережності через ризик повторних ударів. Британська компанія з управління морськими ризиками Ambrey своєю чергою зазначила, що власник суховантажу виразив думку, що атака "була спрямована проти інтересів США у відповідь на військові удари по військових позиціях хуситів у Ємені", а також додав, що судно з Ізраїлем ніяк не пов’язано.

Пізніше інформацію про інцидент підтвердило командування США, яке додало, що йдеться про судно Gibraltar Eagle. Там зазначили, що воно суттєвих пошкоджень не зазнало і продовжило шлях своїм ходом.

Як повідомлялося раніше, збройні сили низки країн на чолі зі США та Великобританією розпочали кампанію повітряних ударів, спрямовану на військові об’єкти проіранського збройного терористичного угруповання "Ансар Аллах" (хусіти) у відповідь на їхні ракетні удари по цивільних кораблях у Червоному морі.

До цього хусити оголосили про підтримку ХАМАС у їхній війні проти Ізраїлю.