Хусити, "Хезболла", ХАМАС і не тільки: що треба знати про бойовиків, яких спонсорує Іран

Мережа підтримуваних Іраном терористів називається "Вісь опору"

США та Велика Британія вдарили по більш ніж десятку позицій на заході Ємену, що належать хуситам. Це була відповідь на атаки бойовиків по кораблях у Червоному морі, які погрожують топити кожне судно на шляху до Ізраїлю, доки ізраїльські сили оборони не знімуть блокаду сектора Газа та не дозволять доставлення туди їжі та речей першої потреби.

Хусити — впливове військове угрупування, яке не контролюється державою Ємен. Воно потужне настільки, що час від часу здійснює напади на інші країни та проводить навіть власні військові паради із хизуванням різними потужними артилерійськими установками, ракетами дальнього радіуса дії. Секрет великого арсеналу хуситів у підтримці з-за кордону, а саме з Ірану. Той має ще кількох проксі по всьому Близькому Сходу, які називаються "Вісь опору". "Телеграф" розповідає про них детальніше:

"Вісь опору" - регіональні групи бойовиків, озброєні та підтримувані Іраном

Хусити

Хусити представляють заїдську гілку шиїтського ісламу, угрупування має офіційну назву Ансар Аллах. Той факт, що хусити є мусульманами-шиїтами, важливий, оскільки це пов’язує їх з Іраном, країною, яка зазвичай вважається представником інтересів шиїтів у регіоні. Вони вважають себе частиною так званої "Осі опору", регіонального альянсу під керівництвом Тегерану, який також включає ХАМАС у Газі, ліванську "Хезболлу" та різні іракські воєнізовані угруповання.

Ідеологію хуситів можна зрозуміти з їх девізу: "Бог великий, смерть США, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу". На своїй території в північному Ємені вони прийняли суворий ісламістський порядок з антизахідною та антиізраїльською спрямованістю.

Угруповання виникло у 80-х роках проти впливу Саудівської Аравії. Вони повстали проти непопулярного уряду Хаді в 2014 році та почали захоплювати значні частини країни, включаючи Сану. Саудівська Аравія очолює міжнародну коаліцію, яка бореться проти хуситів з 2015 року, але без особливого успіху.

Зараз угруповання налічує приблизно 20 тисяч бійців та управляє більшою частиною заходу країни, контролює узбережжя Червоного моря. The New York Times пояснює, що розташування хуситів робить їх ідеальними для ескалації бойових дій у регіоні: вони перебувають близько до стратегічних водних шляхів Червоного моря, аби порушити глобальне судноплавство, і досить далеко від Ізраїлю, щоб ускладнити удари у відповідь. На відміну від Хезболли, підтримуваної Іраном, хусити не залежать від внутрішньополітичної динаміки, що робить їх фактично нікому не підзвітними.

"Хезболла"

"Хезболла" (або "Партія Бога") — це шиїтський рух, який є впливовою політичною партією в Лівані. З 2005 року політичне крило організації засідає у парламенті країни. Масштаб руху також вражає, до нього належить 60 тис. бійців, "Хезболла" має власні лікарні, телеканали, школи та молодіжні програми.Небезпеки "Хезболли" у тому, що угруповання "Хезболла" не дає Ізраїлю забути про загрозу на північному кордоні, адже Ізраїль межує з Ліваном. Вважається, що Іран надав "Хезболлі" ракети, які могли б вразити більшість ізраїльських міст, і Ізраїлю буде важко воювати одночасно у Газі та з "Хезболлою".

Рух виник у 1980-х роках із хаосу громадянської війни в Лівані й став однією з найпотужніших сил у регіоні, яка цілковито фінансується Іраном. У 2018 році Міністерство фінансів США підрахувало, що Іран надавав Хезболлі понад 700 мільйонів доларів на рік. Але, за словами Метью Левітта з Вашингтонського інституту близькосхідної політики, у 2020 році фінансування Ірану скоротилося через санкції США, падіння цін на нафту та економічні наслідки пандемії Covid-19.

"Хезболла" вже кілька разів воювала з Ізраїлем. Востаннє Хезболла вела 33-денну війну з Ізраїлем у 2006 році, окрім цього з 7 жовтня 2023 року відбувався майже щоденний обмін вогнем.

Іракські ополченці

В Іраку таких озброєних груп бойовиків декілька. По-перше, це "Катаїб Хезболла" (або "Бригади Партії Бога"), шиїтські терористи, сформовані у 2007 році. Вони були на натреновані та озброєні Іраном. Визнані терористами офіційно у 2009 році Державним департаментом США після хвилі насильницьких актів проти США та союзників і Іраку. У 2014 році ці бойовики приєдналися до Сили народної мобілізації Іраку (PMF) для боротьби з ІДІЛ, але зберегли тісні зв’язки з Тегераном.

За підтримки Ірану "Катаїб Хезболла" здійснила ракетний удар по військовій базі К1 поблизу Кіркука, що убив американського цивільного підрядника та поранив чотирьох військовослужбовців США та двох співробітників сил безпеки Іраку. У січні 2020 року Сполучені Штати відповіли ударом безпілотника по Мухандісу та генералу Касему Сулеймані.

Другою такою відомою групою є Asaib Ahl al Haq (або Ліга праведних), шиїти, яких також тренувала, озброювала та фінансувала Іранська революційна гвардія та ліванська "Хезболла". У період з 2006 по 2011 рік, коли американські війська вийшли з Іраку, вони здійснили понад 6000 атак на сили США та коаліції. Налічує близько 20 тисяч бійців. У січні 2020 року Держдеп визнав "Лігу праведних" терористичною організацією, звинувативши їх у тому, що вони діяли від імені господарів у Тегерані, використовували насильство та терор, щоб сприяти зусиллям іранського режиму підірвати суверенітет Іраку.

Третіми бойовиками Іраку є "Харакат Хезболла аль-Нуджаба" (або Рух Партії благородних Божих), вони також шиїти, і їх також озброїв та натренував Іран. Заснований у 2013 році, первісною метою була підтримка режиму Башара Асада в Сирії проти повстанців. У 2014 році місія змінилася на боротьбу з ІДІЛ, бойовики приєдналася до PMF.

"Організація Бадр" є найстарішим та найпотужнішим проксі Ірану в Іраку, це шиїтське ополчення, сформоване в 1982 році. У 2014 році він приєднався до PMF і був ключовою силою, що бореться з ІДІЛ. Має політичне крило, яке виграло місця у парламенті.

Останніми є "Катаїб Сайяд аль-Шухада" (або Майстри бригади мучеників). Шиїтське ополчення було засноване у 2013 році, яке фінансується та підтримується Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Його початкова місія полягала в підтримці режиму Асада в Сирії, у 2014 році рух приєднався до боротьби з ІДІЛ.

FT пояснює, що багато лідерів шиїтських ополчень мають історичні зв’язки з Іраном, оскільки жили та навчалися в там під час правління в Іраку Саддама Хусейна. Вони повернулися до Іраку після вторгнення США в Ірак у 2003 році, де воювали проти американської коаліції. Їх політичний і військовий вплив в Іраку значно зріс після того, як вони зіграли роль у протидії нападу ІДІЛ по всій країні у 2014 році. Більш екстремальні угруповання мають історію нападів на американські бази та персонал в Іраку щоразу, коли виникає спалах напруги між США та Іраном.

Бойовики в Сирії

У Сирії також є підтримувані Іраном збройні формування, які базуються там з часів повстання проти режиму Асада. Іран втрутився військовим шляхом, щоб підтримати Асада, а потім відправив шиїтські групи бойовиків, включаючи ліванську "Хезболлу". Вони створили бази на півдні Сирії, створивши ще один фронт для націлювання на Ізраїль та Голанські висоти. З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС по Голанських висотах було випущено кілька ракет. Адміністрація Байдена навіть звинуватила проксі-сили Ірану в Сирії та Іраку в атаках на військові цілі США.

Сектор Газа

ХАМАС (або Ісламський рух опору) є сунітським ісламістським ополченням і політичною партією, що базується в секторі Газа. Палестинське угруповання фінансується, озброюється та отримує тренування від Ірану з початку 1990-х років. Для розуміння, в Ірані навіть є офіс ХАМАСу, він працює у Тегерані з 90-х. У 2012 році Іран припиняв фінансування ХАМАСу після відмови підтримати режим Асада в громадянській війні в Сирії, але відновив фінансову допомогу у 2017 році.

З жовтня минулого року ХАМАС не сходить з головних сторінок світових ЗМІ, адже влаштував масове вбивство 1400 ізраїльтян на кордоні, після чого Ізраїль почав бомбардування анклаву, за чим настали наземні операції. Бойові дії тривають і досі, а населення анклаву стало жертвою закритих з усіх боків кордонів.

Однак ХАМАС є не єдиним гравцем у секторі Газа, тут також діють підтримувані Іраном терористи "Палестинського ісламського джихаду". Це сунітське ісламістське войовниче угруповання фінансується Іраном з кінця 1980-х років. Іран припинив фінансування групи в травні 2015 року, оскільки вона не підтримувала участь Тегерана в Ємені, але відновив у травні 2016 року.

Чому Іран десятки років спускає гроші на терористів

Усі перераховані вище групи публічно хизуються фінансуванням з Тегерану та не приховують цього. Як пояснює The Guardian, Іран десятиліттями плекав озброєні воєнізовані групи у п'яти суверенних країнах, аби компенсувати брак регіонального дипломатичного впливу. Так звана "Вісь опору" є спадщиною генерала Касема Сулеймані, який був архітектором стратегічних зусиль Тегерана з постачання, тренування та іноді керування цими збройними формуваннями. Ступінь автономії, яким користуються ці групи, є сумнівною.

Стратегія Ірану на Близькому Сході, по суті, нагадує старе прислів’я: дайте своїм партнерам зброю, і ви зможете підтримувати їхні битви протягом дня. Навчіть їх виготовляти зброю, і вони зможуть битися з вашими ворогами все життя, пише "Радіо Свобода". Оскільки підтримувані Іраном проксі взяли на себе відповідальність у боротьбі проти Ізраїлю та США, Тегеран бачить, що його зусилля окупаються.

"Іран створив мережу союзників і партнерів по всьому Близькому Сходу, від хуситів у Ємені до проіранських угруповань в Іраку, проіранських угруповань у Сирії, до Хізбалли в Лівані, до ХАМАС у Газі", — сказав Самуель Бендетт з центру військово-морського аналізу Вірджинії.

Тегеран передає частину своїх технологій туди безпосередньо або надає запчастини та іншу допомогу, проводить їх навчання в Ірані, або навчає їх на місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, які об’єкти хуситів були вражені під час удару у ніч проти 12 січня. Попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству було підірвано.