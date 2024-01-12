Хуситы, "Хезболла", ХАМАС и не только: что нужно знать о боевиках, которых спонсирует Иран

Сеть поддерживаемых Ираном террористов называется "Ось сопротивления"

США и Великобритания ударили по более чем десяти позициях на западе Йемена, принадлежащих хуситам. Это был ответ на атаки боевиков по кораблям в Красном море, которые угрожают топить каждое судно на пути в Израиль, пока израильские силы обороны не снимут блокаду сектора Газа и не позволят доставить туда еду и вещи первой необходимости.

Хуситы — влиятельная военная группировка, не контролируемая государством Йемен. Она мощная настолько, что время от времени совершает нападения на другие страны и проводит даже собственные военные парады с кичливостью разными мощными артиллерийскими установками, ракетами дальнего радиуса действия. Секрет большого арсенала хуситов в поддержке из-за границы, а именно из Ирана. Тот имеет еще несколько прокси по всему Ближнему Востоку, которые называются "Ось сопротивления". "Телеграф" рассказывает о них подробнее:

"Ось сопротивления" — региональные группы боевиков, вооруженные и поддерживаемые Ираном

Хуситы

Хуситы представляют заидскую ветвь шиитского ислама, группировка имеет официальное название Ансар Аллах. Тот факт, что хуситы являются шиитскими мусульманами, важен, поскольку это связывает их с Ираном, страной, которая обычно считается представителем интересов шиитов в регионе. Они считают себя частью так называемой "Оси сопротивления", регионального альянса под руководством Тегерана, также включающего ХАМАС в Газе, ливанскую "Хезболлу" и различные иракские военизированные группировки.

Идеологию хуситов можно понять из их девиза: "Бог велик, смерть США, смерть Израилю, проклятие евреям и победа ислама". На своей территории в северном Йемене они приняли строгий исламистский порядок с антизападной и антиизраильской направленностью.

Группировка возникла в 80-х годах против влияния Саудовской Аравии. Они восстали против непопулярного правительства Хади в 2014 и начали захватывать значительные части страны, включая Сану. Саудовская Аравия возглавляет международную коалицию, которая борется против хуситов с 2015 года, но без особого успеха.

Сейчас группировка насчитывает около 20 тысяч бойцов и управляет большей частью запада страны, контролирует побережье Красного моря. The New York Times объясняет, что расположение хуситов делает их идеальными для эскалации боевых действий в регионе: они находятся близко к стратегическим водным путям Красного моря, чтобы нарушить глобальное судоходство, и достаточно далеко от Израиля, чтобы усложнить ответные удары. В отличие от Хезболлы, поддерживаемой Ираном, хуситы не зависят от внутриполитической динамики, что делает их фактически никому не подотчетным.

"Хезболла"

"Хезболла" (или "Партия Бога") — это шиитское движение, которое является влиятельной политической партией в Ливане. С 2005 года политическое крыло организации заседает в парламенте страны. Масштаб движения также впечатляет, к нему принадлежит 60 тыс. бойцов, "Хезболла" имеет собственные больницы, телеканалы, школы и молодежные программы. Опасности "Хезболлы" в том, что группировка "Хезболла" не дает Израилю забыть об угрозе на северной границе Израиль граничит с Ливаном. Считается, что Иран предоставил "Хезболлу" ракеты, которые могли бы поразить большинство израильских городов, и Израилю будет тяжело воевать одновременно в Газе и с "Хезболлой".

Движение возникло в 1980-х годах из хаоса гражданской войны в Ливане и стало одной из мощнейших сил в регионе, полностью финансируемом Ираном. В 2018 году Министерство финансов США подсчитало, что Иран предоставлял Хезболли более 700 миллионов долларов в год. Но, по словам Мэтью Левитта из Вашингтонского института ближневосточной политики, в 2020 году финансирование Ирана сократилось из-за санкций США, падения цен на нефть и экономических последствий пандемии Covid-19.

"Хезболла" уже несколько раз воевала с Израилем. Последний раз Хезболла вела 33-дневную войну с Израилем в 2006 году, кроме этого с 7 октября 2023 года происходил почти ежедневный обмен огнем.

Иракские ополченцы

В Ираке таких вооруженных групп боевиков несколько. Во-первых, это "Катаиб Хезболла" (или Бригады Партии Бога), шиитские террористы, сформированные в 2007 году. Они были натренированы и вооружены Ираном. Признаны террористами официально в 2009 году Государственным департаментом США после волны насильственных актов против США и союзников и Ирака. В 2014 году эти боевики присоединились к Силе народной мобилизации Ирака (PMF) для борьбы с ИГИЛ, но сохранили тесные связи с Тегераном.

При поддержке Ирана "Катаиб Хезболла" нанесла ракетный удар по военной базе К1 вблизи Киркука, убившего американского гражданского подрядчика и ранившего четырех военнослужащих США и двух сотрудников сил безопасности Ирака. В январе 2020 года Соединенные Штаты ответили ударом беспилотника по Мухандису и генералу Касему Сулеймани.

Второй такой известной группой является Asaib Ahl al Haq (или Лига праведных), шииты которых также тренировала, вооружала и финансировала Иранская революционная гвардия и ливанская "Хезболла". В период с 2006 по 2011 год, когда американские войска вышли из Ирака, они совершили более 6000 атак на силы США и коалиции. Насчитывает около 20 тысяч бойцов. В январе 2020 года Госдеп признал "Лигу праведных" террористической организацией, обвинив их в том, что они действовали от имени хозяев в Тегеране, использовали насилие и террор, чтобы способствовать усилиям иранского режима взорвать суверенитет Ирака.

Третьими боевиками Ирака являются "Харакат Хезболла аль-Нуджаба" (или Движение Партии благородных Божьих), они также шииты, и их также вооружил и натренировал Иран. Основанная в 2013 году, первоначальной целью была поддержка режима Башара Асада в Сирии против повстанцев. В 2014 году миссия сменилась на борьбу с ИГИЛ, боевики присоединилась к PMF.

"Организация Бадр" — самый старый и мощный прокси Ирана в Ираке, это шиитское ополчение, сформированное в 1982 году. В 2014 году он присоединился к PMF и являлся ключевой силой, борющейся с ИГИЛ. Имеет политическое крыло, выигравшее места в парламенте.

Последними являются "Катаиб Сайяд аль-Шухада" (или Мастера бригады мучеников). Шиитское ополчение было основано в 2013 году, которое финансируется и поддерживается Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Его начальная миссия заключалась в поддержке режима Асада в Сирии, в 2014 году движение присоединилось к борьбе с ИГИЛ.

FT объясняет, что многие лидеры шиитских ополчений имеют исторические связи с Ираном, поскольку жили и учились там во время правления в Ираке Саддама Хусейна. Они вернулись в Ирак после вторжения США в Ирак в 2003 году, где воевали против американской коалиции. Их политическое и военное влияние в Ираке значительно возросло после того, как они сыграли роль в противодействии нападению ИГИЛ по всей стране в 2014 году. Более экстремальные группировки имеют историю нападений на американские базы и персонал в Ираке всякий раз, когда возникает вспышка напряжения между США и Ираном.

Боевики в Сирии

В Сирии также поддерживаемые Ираном вооруженные формирования, базирующиеся там со времен восстания против режима Асада. Иран вмешался военным путем, чтобы поддержать Асада, а затем отправил шиитские группы боевиков, включая ливанскую "Хезболлу". Они создали базы на юге Сирии, создав еще один фронт для таргетинга на Израиль и Голанские высоты. С начала войны между Израилем и ХАМАСом по Голанским высотам было выпущено несколько ракет. Администрация Байдена даже обвинила прокси-силы Ирана в Сирии и Ираке в атаках на военные цели США.

Сектор Газа

ХАМАС (или Исламское движение сопротивления) является суннитским исламистским ополчением и базирующейся в секторе Газа политической партией. Палестинская группировка финансируется, вооружается и получает тренировки от Ирана с начала 1990-х годов. Для понимания, в Иране даже есть офис ХАМАС, он работает в Тегеране с 90-х. В 2012 году Иран прекращал финансирование ХАМАС после отказа поддержать режим Асада в гражданской войне в Сирии, но возобновил финансовую помощь в 2017 году.

С октября прошлого года ХАМАС не сходит с главных страниц мировых СМИ, ведь устроил массовое убийство 1400 израильтян на границе, после чего Израиль начал бомбардировку анклава, за чем последовали наземные операции. Боевые действия продолжаются до сих пор, а население анклава стало жертвой закрытых со всех сторон границ.

Однако ХАМАС является не единственным игроком в секторе Газа, здесь также действуют поддерживаемые Ираном террористы "Палестинского исламского джихада". Эта суннитская исламистская воинственная группировка финансируется Ираном с конца 1980-х годов. Иран прекратил финансирование группы в мае 2015, поскольку она не поддерживала участие Тегерана в Йемене, но возобновил в мае 2016 года.

Почему Иран десятки лет спускает деньги на террористов

Все вышеперечисленные группы публично кичатся финансированием из Тегерана и не скрывают этого. Как поясняет The Guardian, Иран десятилетиями питал вооруженные военизированные группы в пяти суверенных странах, чтобы компенсировать нехватку регионального дипломатического влияния. Так называемая "Вось сопротивления" является наследием генерала Касема Сулеймани, который был архитектором стратегических усилий Тегерана по снабжению, тренировке и иногда управлению этими вооруженными формированиями. Степень автономии, которой пользуются эти группы, сомнительна.

Стратегия Ирана на Ближнем Востоке, по сути, напоминает старую пословицу: дайте своим партнерам оружие, и вы сможете поддерживать их битвы в течение дня. Научите их производить оружие, и они смогут сразиться с вашими врагами всю жизнь, пишет "Радио Свобода". Поскольку прокси, поддерживаемые Ираном, взяли на себя ответственность в борьбе против Израиля и США, Тегеран видит, что его усилия окупаются.

"Иран создал сеть союзников и партнеров по всему Ближнему Востоку, от хуситов в Йемене до проиранских группировок в Ираке, проиранских группировок в Сирии, в Хизбаллу в Ливане, в ХАМАС в Газе", — сказал Самуэль Бендетт из центра военно-морского анализа Виргинии.

Тегеран передает часть своих технологий туда непосредственно или оказывает запчасти и другую помощь, проводит их обучение в Иране или обучает их на месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие объекты хуситов были поражены во время удара в ночь на 12 января. Предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была взорвана.