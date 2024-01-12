Удар по Йемену: поражены важные объекты террористов (список)

Предварительные данные свидетельствуют, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана

В ночь на пятницу, 12 января, Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов ударили по ряду военных объектов террористов из "Ансар Аллах" (хуситы) на территории Йемена. Удары были успешными, поражено несколько важных объектов террористов.

Представители хуситов заявили, что ночные авиаудары, нанесенные американскими и британскими военными, поразили несколько объектов в Йемене, в том числе аэропорты. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные хуситов.

Речь идет о таких объектах:

Военная база Кахлан в провинции Саада

Авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны

Район аэропорта города Худайда на Красном море

Аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена

Аэродром города Аббс

В то же время Минобороны Британии сообщает, что нанесли удар по двум военным объектам, которые используются хуситами для запуска беспилотников. Уточняется, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.

Среди пораженных целей — несколько зданий на объекте в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотников. Кроме этого, удар был нанесен по аэродрому в Эббсе. По данным разведки, он использовался для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем.

Отмечается, что детальные результаты ударов еще устанавливаются. Однако предварительные данные свидетельствуют, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Напомним, последние несколько месяцев хуситы постоянно атакуют гражданские корабли в Красном море. 9 января террористы устроили масштабную комбинированную атаку на военные корабли США и Британии. В ночь на 12 января США и Великобритания начали кампанию воздушных ударов, направленную на военные объекты хуситов, которые контролируют часть Йемена.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден подтвердил атаку на хуситов в Йемене. Он подчеркнул, что этот удар – ответ на хуситские атаки на гражданское судоходство, которые поставили под угрозу американский гражданский и военный персонал, а также граждан из стран-партнеров США.