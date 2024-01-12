США и Британия начали атаку на хуситов в Йемене: что известно (обновляется)

Американская и британская авиация наносят удары по Йемену.

Вооруженные силы США и Великобритании начали кампанию воздушных ударов, направленную на военные объекты проиранской вооруженной террористической группировки "Ансар Аллах" (более известные, как хуситы), контролирующие часть Йемена. Последние несколько месяцев хуситы постоянно атакуют гражданские корабли в Красном море.

"Телеграф" следит за событиями в регионе.

02:02 "США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады сегодня ночью нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене", — заявил на брифинге представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

02:00 Хуситы запустили баллистические ракеты по британским кораблям в Красном море. В то же время, проиранские террористы в Ираке начали атаку на американские военные базы.

01:55 Появились первые видео с мест ударов.

01:50 Пентагон официально подтвердил нанесение ударов по военным объектам хуситов в Йемене.

"Мы атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Поражены центры производства дронов и склады оружия", – говорится в сообщении.

Удары наносились с истребителей, бомбардировщиков и крылатыми ракетами "Томагавк".

01:45 Телеканал Al Arabia пишет, что США атаковали более 10 объектов в Йемене, которые использовались для хранения оружия и обучения хуситов.

Издание Bloomberg сообщило, что обращение Байдена к Конгрессу решили отменить.

01:40 Вместе с атакой авиации США корабли ВМС Великобритании бьют ракетами по контролируемым хуситами городам Худайда, Таис, Сана и Саада.

01:35 Местные СМИ сообщили о сильных взрывах в столице Йемена.

01:30 ВВС США наносят удары по Йемену, работают самолеты F-35. Мощные разрушения получил порт Аль-Худейда, который контролируют хуситы. В небе над ОАЭ находятся стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-2A.

Иран, прокси-силами которого являются хуситы, а также проиранская и пророссийская Сирия выразили обеспокоенность.