США и Великобритания готовятся ударить по хуситам в Йемене – СМИ

Этой ночью будут уничтожены военные объекты хуситов в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания готовятся в течение ближайших 24 часов нанести мощный удар по военным объектам террористической группировки "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене из-за постоянных нападений хуситов на гражданское судоходство в Красном море. Силы США приведены в полную боевую готовность.

Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники в области обороны. Издание напоминает, что 9 января военным кораблям США и Великобритании пришлось отбивать комбинированную атаку хуситов с применением 21 ракеты и беспилотников.

"Я не собираюсь телеграфировать о наших ударах так или иначе здесь. Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы противостоять этим угрозам, которые хуситы продолжают представлять для коммерческого судоходства в Красном море, и победить их", – сказал журналистам представитель Белого дома Джон Кирби 11 января.

Ответ на хуситские атаки также подтвердили государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Британии Грант Шаппс. Последний посоветовал журналистам внимательно следить за событиями в регионе.

"Эксперты полагают, что США, Великобритания и другие западные союзники, скорее всего, будут нацеливаться на прибрежные радары и пусковые площадки, пытаясь остановить трехмесячную серию ракетных и беспилотных атак хуситов на водной артерии Ближнего Востока", – пишет издание.

Вечером 11 января в Британии собирался кабинет министров. Скорее всего, он заседал по поводу начала военной операции. Журналист издания The Times Стивен Свинфорд отметил, что ожидается публичное заявление президента США Джозефа Байдена по поводу удара по хуситам.

По информации британского телеканала Sky News, коалиционные силы атакуют хуситов в ночь с 11 на 12 января. Скорее всего, это произойдет в течение нескольких часов. Все силы противовоздушной обороны на базах США и Великобритании в регионе приведены в полную боевую готовность. Также ПВО подготовили ОАЭ и Израиль.

Тем временем телеканал Al Arabiya пишет, что очевидцы сообщают о большом количестве авиации в небе вблизи границ Йемена. Также известно о вхождении американских бомбардировщиков B-2A Spirit в воздушное пространство Йемена.

Напомним, что хуситы атакуют корабли в Красном море с ноября. Группировка объявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, в ответ на военные действия в Газе. К примеру, 19 ноября стало известно о захвате судна с 22 членами экипажа. Среди них могли находиться и украинцы.

Из-за атак хуситских террористов в Вашингтон обратилась Саудовская Аравия. Эр-Рияд просил американцев "сдержанно" относиться к попыткам атак. Впрочем, уже в декабре США объявили о спецоперации по защите судоходства в Красном море. В операции принимают участие США, Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. В частности, Великобритания направила для участия в миссии эсминец HMS Diamond.

В конце года военно-морские силы США уничтожили "малые суда" хуситов, пытавшихся захватить контейнеровоз. Вертолеты с находящихся неподалеку военных кораблей США отреагировали на сигнал и после обстрела потопили три из них "в порядке самообороны". Члены экипажа были убиты, а четвертое судно покинуло район.