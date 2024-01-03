Хуситы атаковали еще одно гражданское судно "из-за Израиля": что происходит в Красном море

Судно шло под флагом Мальты

Обстановка в Красном море продолжает накаляться. Йеменские хуситы атаковали очередной гражданский корабль.

Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа. Речь идет о корабле CMA CGM TAGE, который следовал в порты Палестины.

"Военно-морские силы йеменских вооруженных сил (хуситов — ред​​​.) совершили операцию, в ходе которой был нанесен удар по кораблю CMA CGM TAGE", — сказал он.

Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно CMA CGM TAGE было построено в 2015 году и ходит под флагом Мальты.

По словам Сариа, удар был нанесен якобы после того, как экипаж судна отказался отвечать на предупреждения хуситов.

Как пишет издание "360", также стало известно, что танкеры, следующие через Красное море, теперь вывешивают сообщение NO CONTACT WITH ISRAEL, чтобы не попасть под атаки террористов.

Напомним, что хуситы атакуют корабли в Красном море с ноября. Группировка объявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, в ответ на военные действия в Газе. Например, 19 ноября стало известно о захвате судна с 22 членами экипажа. В их числе могли находится и украинцы.

Из-за атак хуситских террористов в Вашингтон обратилась Саудовская Аравия. Эр-Рияд просил американцев "сдержанно" относиться к попыткам атак. Впрочем, уже в декабре США объявили о спецоперации по защите судоходства в Красном море. В операции учавствуют США, Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. В частности, Великобритания направила для участия в миссии эсминец HMS Diamond.

В конце года военно-морские силы США уничтожили "малые суда" хуситов, которые пытались захватить контейнеровоз. Вертолеты с находящихся неподалеку военных кораблей США отреагировали на сигнал бедствия и после обстрела потопили три из них "в порядке самообороны". Члены экипажа были убиты, а четвертое судно покинуло район.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пригороде Бейрута во время мощнейшего взрыва погибла "шишка" ХАМАС.