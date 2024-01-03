Хусити атакували ще одне цивільне судно "через Ізраїль": що відбувається у Червоному морі

Судно йшло під прапором Мальти

Обстановка в Червоному морі продовжує розпалюватися. Єменські хусити атакували черговий цивільний корабель.

Про це заявив представник хуситів Яхья Саріа. Йдеться про корабель CMA CGM TAGE, який прямував до портів Палестини.

"Військово-морські сили єменських збройних сил (хуситів — ред.) здійснили операцію, в ході якої було завдано удару по кораблю CMA CGM TAGE", — сказав він.

Згідно з даними сервісу для відстеження суден Marinetraffic, судно CMA CGM TAGE було збудовано у 2015 році та ходить під прапором Мальти.

За словами Саріа, удару було завдано нібито після того, як екіпаж судна відмовився відповідати на попередження хуситів.

Як пише видання "360", також стало відомо, що танкери, які прямують через Червоне море, тепер вивішують повідомлення NO CONTACT WITH ISRAEL, щоб не потрапити під атаки терористів.

Нагадаємо, що хусити атакують кораблі в Червоному морі з листопада. Угруповання оголосило, що атакуватиме всі судна, пов’язані з Ізраїлем, у відповідь на військові дії в Газі. Наприклад, 19 листопада стало відомо про захоплення судна із 22 членами екіпажу. Серед них могли перебувати й українці.

Через атаки хуситських терористів до Вашингтона звернулася Саудівська Аравія. Ер-Ріяд просив американців "стримано" ставитись до спроб атак. Втім, уже у грудні США оголосили про спецоперацію із захисту судноплавства у Червоному морі. В операції беруть участь США, Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія. Зокрема, Великобританія надіслала для участі у місії есмінець HMS Diamond.

Наприкінці року військово-морські сили США знищили "малі судна" хуситів, які намагалися захопити контейнеровоз. Гелікоптери з військових кораблів США, що знаходяться неподалік, відреагували на сигнал і після обстрілу потопили три з них "у порядку самооборони". Членів екіпажу було вбито, а четверте судно залишило район.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у передмісті Бейрута під час найпотужнішого вибуху загинула "шишка" ХАМАС.