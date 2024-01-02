У передмісті Бейрута під час потужного вибуху загинула "шишка" ХАМАС: підозрюють Ізраїль (відео)

Після вибуху почалася пожежа

У передмісті Бейрута, яке контролюється угрупуванням "Хезболла", прогримів потужний вибух. У ЗМІ підозрюють ізраїльські спецслужби.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. На численних відеороликах, опублікованих ними з місця подій, можна побачити, що після вибуху почалася пожежа. Зазначається, що у згаданому передмісті Бейрута дислоковані підрозділи озброєного крила партії шиїтів "Хезболла".

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати удар, завданий за допомогою безпілотного літального апарату на другому поверсі будівлі у багатолюдному районі. Ізраїльські медіа висловлюють припущення, що за ударом можуть стояти спецслужби їхньої країни.

Через деякий час ХАМАС підтвердив, що внаслідок вибуху загинув Салех аль-Арурі. Він був заступником голови політбюро ХАМАС, але також був глибоко занурений у військову діяльність цього угруповання.

За даними ліванських державних ЗМІ, вибух стався біля офісу ХАМАС у передмісті ліванської столиці. Також повідомляється, що внаслідок вибуху загинули четверо людей. Те, ким вони були поки що не відомо.

Згодом представник Міністерства оборони США повідомив The Washington Post, що Ізраїль несе відповідальність за авіаудар біля Бейрута, внаслідок якого загинув заступник лідера ХАМАС Салех аль-Арурі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ізраїль затримав у Газі понад 2,5 тисячі людей.