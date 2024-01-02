ЗМІ: Ізраїль затримав у Газі понад 2,5 тисячі осіб

Арешти не припинялися навіть у новорічну ніч

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) з початку операції у Секторі Газі після нападу терористів ХАМАС затримала понад 2550 осіб. Всі вони перебували у розшуку.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua. За даними джерел агентства у ЦАХАЛ, з цієї кількості тільки 1300 осіб були доведеними членами ХАМАС.

Затримання не припинилися навіть під час новорічних свят. У ніч з 31 грудня на 1 січня Армія оборони Ізраїлю, Агентство безпеки Ізраїлю (ISA) і прикордонна поліція в місті Катанна поблизу Єрусалима, в селі Бейт-Іба, розташованому поблизу міста Наблус, і в місті Бані-Наїм поблизу міста Хеврон затримали 10 осіб, що перебували у розшуку.

Під час арештів була вилучена велика кількість зброї, яка призначалася для терористів. Також були конфісковані кошти, призначені для ХАМАС та інших терористичних організацій.

Як раніше писав "Телеграф", ізраїльська армія починає виводити деякі бригади із Сектору Газа, а її представники кажуть, що конфлікт переходить у нову фазу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС триватиме ще багато місяців, поки всі завдання не будуть виконані.