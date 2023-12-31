Війна у Секторі Газа закінчиться не скоро? В Ізраїлі дали свій прогноз та назвали цілі

Військовий потенціал ХАМАСу знищується крок за кроком

Війна в Секторі Газа, яку бойовики ХАМАС розпочали у жовтні 2023-го, напавши на Ізраїль, може тривати ще довго. Ізраїльтяни хочуть боротися доти, доки не буде досягнуто всіх цілей наступу.

Про це заявив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху. За його словами, війна в якій бореться його країна, "триватиме ще багато місяців".

Він обіцяє, що бойові дії продовжуватимуться доти, доки не будуть досягнуті всі цілі наступу, головною з яких є знищення ХАМАСу та повернення заручників додому. Також прем’єр зазначає, що Газа "не буде загрозою для Ізраїлю", і зрештою там не залишиться жодних терористичних елементів.

Нетаньяху послався на міжнародний тиск з вимогою припинити війну до того, як буде досягнуто поставлених цілей, і висловив подяку за підтримку США в цьому контексті, у тому числі на засіданні Ради Безпеки ООН минулого тижня, а також за постійне постачання зброї. Він зазначив, що ЦАХАЛ діє з метою забезпечення "максимального захисту" своїх солдатів.

"Понад 8000 терористів було вбито, а військовий потенціал ХАМАСу знищується крок за кроком", — сказав він.

Прем’єр-міністр наголошує, що він також прагне відновити безпеку вздовж північного кордону на тлі постійних атак "Хезболли", щоб жителі, які були евакуйовані звідти, могли повернутися додому.

"Якщо "Хезболла" розширить бойові дії, вона прийме на себе удари, яких навіть не уявляла. Так само, як і Іран", - попередив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 грудня Армія оборони Ізраїлю виявила ще одну велику мережу тунелів ХАМАС у південній частині міста Газа.