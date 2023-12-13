Закачують морську воду: Ізраїль почав топити підземні тунелі ХАМАС

Військові докладають зусиль щодо руйнування підземної інфраструктури

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала втілення свого плану щодо затоплення підземних тунелів бойовиків ХАМАС у Газі. Військові називають це "хорошою ідеєю".

За словами чиновників, поінформованих про операції ізраїльських військових, ЦАХАЛ почав закачувати морську воду до великого комплексу тунелів ХАМАС у секторі Газа. Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

"Військові почали закачувати морську воду до великого комплексу тунелів ХАМАС у секторі Газа, що є частиною інтенсивних зусиль щодо руйнування підземної інфраструктури, що лежить в основі операцій угруповання", — йдеться у матеріалі.

Командувач штабом Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві сказав, що операція із затоплення тунелів бойовиків — це "хороша ідея". Однак жодних деталей він не повідомляв.

Також у виданні додали, що процес затоплення тунелів ЦАХАЛ розпочав приблизно місяць тому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 грудня Армія оборони Ізраїлю зробила заяву про розширення наземної операції на весь Сектор Гази. При цьому вони попередили, що операція буде не менш масштабною, ніж на півночі.