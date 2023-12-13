Закачивают морскую воду: Израиль начал топить подземные тоннели ХАМАС

Военные прилагают усилия по разрушению подземной инфраструктуры

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к воплощению своего плана по затоплению подземных тоннелей боевиков ХАМАС в Газе. Военные называют это "хорошей идеей".

По словам чиновников, проинформированных об операциях израильских военных, ЦАХАЛ начал закачивать морскую воду в обширный комплекс туннелей ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Военные начали закачивать морскую воду в обширный комплекс туннелей ХАМАС в секторе Газа, что является частью интенсивных усилий по разрушению подземной инфраструктуры, лежащей в основе операций группировки", — говорится в материале.

Командующий штабом Армии обороны Израиля Герци Галеви сказал, что операция по затоплению туннелей боевиков — это "хорошая идея". Однако никаких деталей он не сообщал.

Также в издании добавили, что процесс затопления туннелей ЦАХАЛ начал приблизительно месяц назад.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 декабря Армия обороны Израиля сделала заявление о расширении наземной операции на весь Сектор Газы. При этом они предупредили, что операция будет не менее масштабной, нежели на севере.