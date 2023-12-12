Как война Израиля раскалывает мир: 3 урока для Украины и Запада

Ослабление международно-правовой системы, ее окончательный и быстрый крах – это то, к чему стремится Россия

Прошло два месяца с начала военной операции Израиля в секторе Газа. Израильская армия успела завершить две первые фазы операции: массированные воздушные бомбардировки сектора и начало наземного вторжения. В ходе второй фазы ЦАХАЛ сумела разрезать северную часть палестинского анклава и начать осаду города Газа. На прошлой неделе началась третья фаза операции – бои за южную часть региона, в том числе за второй по численности город Хан-Юнис.

За это время, по официальным данным израильского правительства, более 100 военнослужащих погибли, несколько десятков получили ранения. При этом около 6 тысяч палестинских боевиков движения ХАМАС были уничтожены в ходе боев. По данным палестинских властей в Газе (т. е. в соответствии со структурами ХАМАС), количество погибших в результате израильского вторжения превышает 16 тысяч человек, из которых большинство – гражданские.

Триггер конфликта Запада и неЗапада

Война Израиля и ХАМАС продолжается и уже успела стать одним из самых больших вооруженных конфликтов за последние годы (за исключением войны в Украине) и самым острым на Ближнем Востоке на данный момент. Одним из ключевых последствий войны стала резкая политико-идеологическая поляризация мнений между странами "коллективного Запада" и странами незападных регионов или, как у нас их модно называть, странами Глобального Юга. Первые встали на поддержку Израиля, а вторые заняли более пропалестинскую позицию. На первый взгляд, этот раскол традиционный и не показал ничего принципиально нового в отношениях между Западом и неЗападом в палестинском вопросе. С другой стороны, поляризация между разными частями мира, которую вскрыла война в Газе, создает очень напряженную атмосферу в контексте войны РФ в Украине и попыток ЕС и НАТО наладить диалог с тем же Глобальным Югом.

Начать нужно с того, что война Израиля и ХАМАС расколола мир не потому, что одни поддерживают Израиль, а другие — исламистов ХАМАС. Скорее, она стала очередным триггером принципиального конфликта между западными и незападными обществами, вызревавшим со второй половины прошлого века. Многие государства, не считающие себя Западом, имеют исторически обоснованную обиду на США и европейских союзников: за вмешательство в их дела, колониализм, попытки навязывать им свою идеологию… Антизападный ресентимент, на котором развивалось немало незападных государств, привел к появлению у них амбиций играть более активную роль в международных делах, сдвинуть страны ЕС и НАТО с пьедестала и добиться равноправных с ними отношений, то есть признания себя равными партнерами в системе международных отношений. Израильское вторжение в сектор Газа стало фоном, на котором страны Глобального Юга в очередной раз выразили свое недовольство тем, что они воспринимают как "западное доминирование" в мировом порядке, ставя под сомнение моральное превосходство Европы и США над другими.

Война нарративов, порожденная войной в Газе, поляризировала позиции Запада и неЗапада, обострила внутриполитическую ситуацию в западных обществах, так же оказавшихся расколотыми по этому вопросу, и поставила под сомнение некоторые нормы международного права. Незападные регионы заняли "антиколониальную" позицию, солидаризуясь с "угнетенными" палестинцами в противовес "Израилю-оккупанту", который воспринимается как часть "западного мира". Таким образом многие незападные государства выражают протест против системы международных отношений, в которой доминируют США и Европа. Именно поэтому, критикуя Запад, эти страны часто обвиняли его в "двойных стандартах" и "лицемерии". Мол, в вопросе вторжения РФ в Украину ЕС и НАТО занимают одну позицию, а как только дело доходит до Израиля, они разворачиваются на 180 градусов и не замечают гибели большого количества гражданских и проблем защиты прав палестинских арабов на территориях, которые считаются оккупированными в соответствии с международным правом.

Даже в самой Европе палестинский вопрос раскалывает Евросоюз, как на уровне Брюсселя (конкуренция между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем), так и на уровне отдельных групп стран (Германия, занимающая исторически произраильскую позицию, и традиционно пропалестинская Ирландия).

Риски, которые создала война в Газе

В связи с этим существует несколько существенных рисков, которые создала война в Газе:

Токсичность войны Израиля в Газе с точки зрения гибели гражданских и непропорционального применения военной силы подвергает сомнению нормы международного права и ослабляет позицию тех государств, которые опираются на эти нормы в своих спорах с другими. Проще говоря, если Израилю можно все, то почему этого нельзя другим? В таком контексте международно-правовая система еще больше ослабляется и менее серьезно воспринимается другими игроками, играя в пользу нарушителей этого же права, таких как Россия. Чем дольше идет война, тем больше портятся отношения между западными и незападными обществами. Даже если на уровне политических элит и правительств ситуация остается стабильной, общественное мнение во многих странах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии становится явно антизападным и пропалестинским. Это в перспективе нарушает диалог между США/ЕС и Глобальным Югом, который сейчас необходим для уменьшения международного напряжения и совместного решения глобальных и региональных вопросов. Гуманитарный кризис, возникший в результате израильского вторжения в Газу, усугубляет глобальную ситуацию с беженцами, повышает расходы, связанные с безопасностью, увеличивает напряжение в мире и дает импульс к внутриполитической радикализации людей и, соответственно, появлению радикалов-популистов.

Все эти риски напрямую касаются Украины и наших интересов. Ослабление международно-правовой системы и ее окончательный и быстрый крах – это то, к чему стремится Россия. Вторжение в Украину является попыткой Владимира Путина и его команды продемонстрировать способность защищать свой глобальный интерес и силой создавать удобную для них реальность на местах. По сути, речь идет об агрессивном ревизионизме, цель которого – сломать старые правила и переговорить с ключевыми игроками на новых условиях. Следовательно, для Кремля очень важно, чтобы международно-правовая система оставалась слабой и неэффективной, таким образом давая России право делать все, что она хочет и не бояться последствий. Мы, как страна — жертва агрессии, опираемся на нормы международного права и соответствующие инстанции, чтобы привлечь Россию к ответственности, добиться справедливого решения по компенсации, осудить агрессора юридически и, что самое важное, защитить принцип нерушимости послевоенных границ, территориальной целостности и суверенитета. Безотносительно того, как мы сами относимся к нынешним международным институтам, без их инфраструктуры и юридической базы нам будет тяжело противостоять России.

Война в Газе усугубляет политико-идеологический раскол между Западом и Глобальным Югом. Поскольку Украина в восприятии большинства незападных государств считается проамериканской страной и частью западного мира, негатив от войны в Газе отражается и на нас. Пока ничего критического не произошло, и Украина не сталкивалась с проблемами, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке. Но в перспективе ослабление диалога и отсутствие нормальных отношений между странами Запада и неЗапада может усложнить наши усилия по поиску партнеров в Африке, Азии и Латинской Америке. В свою очередь это не позволит нам создать глобальную антироссийскую коалицию, о которой говорил президент Владимир Зеленский, и уговорить незападный мир помогать нам противостоять России. Некоторые из этих стран воспринимают войну России в Украине как часть противостояния США и РФ, а значит, Запада и неЗапада. К сожалению, в таком контексте они могут решить, что помогать Украине – это то же, что подчиняться США и поддерживать "западный мир", который в их понимании скоро будет заменен "многополярным миром".

Новая волна беженцев и торжество популизма в Европе

Наконец война в Газе создает риски, связанные с ухудшением гуманитарной и социально-экономической ситуации на Ближнем Востоке. Это может привести к очередной волне беженцев в Европу, росту популярности исламских экстремистских течений и подъему радикалов-популистов, в которых часто отсутствует целостная стратегия внешней политики. Отчасти это уже происходит в Европе, где на выборах в Словакии, Швеции, Финляндии, Нидерландах и Испании свои позиции усилили правые и левые радикальные политические силы. Не все занимают удобную для нас позицию по войне с Россией, и это может усугубить ситуацию с передачей нам военной и финансовой помощи или с последующим введением санкций против РФ.

Таким образом, война в Газе, хотя и не повлияла на нас непосредственно (пока), создает потенциальные косвенные риски, которые могут изменить политическую повестку дня в целом ряде государств, от которых мы зависим.

Как Украине не потерять союзников

Украине следует исходить из того, что в базовом сценарии отношения между Западом и неЗападом будут ключевыми для нашей способности продвигать "формулу мира" и сдерживать Россию в долгосрочной перспективе на глобальном уровне. Кроме того, Украине следует сохранять сбалансированную и спокойную позицию по ситуации в Газе, поскольку этот вопрос чувствителен для многих стран Глобального Юга, с которыми мы настроены продолжать коммуникацию, как это уже было на трех встречах этого года в Копенгагене, Джидде и на Мальте.

Кроме того, не забывайте о том, что хотя не все страны Глобального Юга поддерживают нас в виде поставок вооружения и финансовых вливаний в наш бюджет, многие из них оказывают гуманитарную помощь, имеют возможность закрывать способность России обходить санкции через третьи страны, а также играют важную роль в попытках ЕС отказаться от импорта российских энергоносителей. Иными словами, нам не стоит оценивать вклад каждой страны в нашу победу чисто объемами материальной помощи. Это очень ограничивает наше мышление и не дает до конца понять международный контекст и функционал разных государств, косвенно влияющих на баланс сил в мире.

Усилия ЕС найти взвешенную позицию по Израилю и Палестине, которая будет основываться на прекращении огня, возвращении к мирным переговорам и даже создании Палестинского государства в будущем, должны поддерживаться со стороны Киева. Поскольку это позволит ЕС удержать стабильность внутри блока, уладить внутренние противоречия и найти формулу, которая позволит союзу играть более активную субъектную роль в региональных вопросах. В противном случае ЕС рискует еще больше маргинализироваться по международным делам, демонстрируя полную импотенцию даже на уровне формулировок и генерировании политических заявлений. Мы как страна, желающая вступить в состав ЕС, вряд ли заинтересованы в слабой и несамостоятельной Европе, которую не воспринимают серьезно.

Наконец, Украине следует активнее работать с молодыми политиками в странах ЕС и НАТО, в том числе на уровне средней бюрократии. Большая ошибка состоит в том, чтобы воспринимать мировые процессы исключительно через призму старшего поколения политических лидеров, сформировавшихся в другую эпоху, которая сейчас не актуальна. К тому же разрыв между поколениями отчетливо проявляется во времена кризиса. Например, на фоне войны в Газе в Британии, Франции и Германии были серьезные беспорядки и даже демарши сотрудников МИД, которые были недовольны позицией своего правительства относительно войны Израиля и ХАМАС. Политический истеблишмент во многих странах разный, а младшие лидеры, которые через 10—15 лет будут руководить этими государствами, могут иметь несколько иную позицию по международным вопросам, и с ними Украине стоит тоже работать, чтобы мы не оказались в категории вопросов, которыми занимаются " предшественники" и "старые элиты". Это скорее о будущем, а не о здесь и сейчас, но это важно для нашей стратегии, особенно если война с Россией действительно затянется на годы.