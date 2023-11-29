ООН приняла антиизраильскую резолюцию: как голосовала Украина

Эти границы существовали до Шестидневной войны

Организация объединенных наций приняла резолюцию с призывом к Израилю вернуться к границам 1967 года. Также от страны требуют освободить Голанские высоты, захваченные у Сирии. Документ поддержала 91 страна, в том числе Китай и россия, Украина была в числе 62 стран, которые воздержались.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля". Против этой резолюции выступили 8 стран: Израиль, США, Великобритания, Микронезия, Палау, Австралия, Канада, Маршалловы острова.

Результаты голосования стран

Стоит отметить, что границы 1967 года — границы, существовавшие до Шестидневной войны. Тогда Израиль взял под контроль, в частности, Восточной Иерусалим, западный берег реки Иордан, сектор Газа и Голанские высоты.

Ранее генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш сделал резонансное заявление по поводу войны в Секторе Газа. Он заявил, что количество погибших гражданских лиц в Газе является "беспрецедентным" по сравнению с любым конфликтом в мире с 2017 года. При этом, в одном только украинском Мариуполе жертв среди мирного населения было в разы больше, чем в Газе, но Гутерриша это не беспокоит.

Как сообщал "Телеграф", 28 ноября из плена ХАМАС были освобождены 11 израильских заложников. Большая часть из этих людей — дети.