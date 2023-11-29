ООН ухвалила антиізраїльську резолюцію: як голосувала Україна

Ці кордони існували до Шестиденної війни

Організація об’єднаних націй ухвалила резолюцію із закликом до Ізраїлю повернутися до кордонів 1967 року. Також країни вимагають звільнити Голанські висоти, захоплені в Сирії. Документ підтримала 91 країна, зокрема Китай та росія, Україна була серед 62 країн, які утрималися.

Про це повідомляє Telegram-канал "Голос Ізраїлю". Проти цієї резолюції виступили 8 країн: Ізраїль, США, Великобританія, Мікронезія, Палау, Австралія, Канада, Маршаллові острови.

Результати голосування країн

Варто зазначити, що межі 1967 року – кордони, що існували до Шестиденної війни. Тоді Ізраїль узяв під контроль, зокрема Східний Єрусалим, західний берег річки Йордан, сектор Гази та Голанські висоти.

Раніше генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш зробив резонансну заяву щодо війни у Секторі Газа. Він заявив, що кількість загиблих цивільних осіб у Газі є "безпрецедентною" порівняно з будь-яким конфліктом у світі з 2017 року. При цьому в одному лише українському Маріуполі жертв серед мирного населення було в рази більше, ніж у Газі, але Гутерріша це не турбує.

Як повідомляв "Телеграф", 28 листопада з полону ХАМАС було звільнено 11 ізраїльських заручників. Більшість із цих людей — діти.