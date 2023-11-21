У Газі загинуло більше, ніж в Україні? Генсек ООН зробив скандальну заяву, йому відповіли

Гутерріша та ООН звинуватили у вибірковості

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш зробив чергову резонансну заяву щодо війни у Секторі Гази. Він заявив, що кількість загиблих цивільних осіб у Газі є "безпрецедентною" у порівнянні з будь-яким конфліктом у світі з 2017 року.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 20 листопада, пише CNN. Його слова вже викликали реакцію в Україні.

"Очевидним є те, що за кілька тижнів у нас були вбиті тисячі дітей. Ось що має значення. Ми є свідками вбивства мирних жителів, яке є безпрецедентним і не має аналогів у будь-якому конфлікті з того часу, як я на посаді генерального секретаря", — сказав Гутерріш.

Коли його запитали про його бачення того, коли закінчиться війна в Газі, Гутерріш відкинув можливість протекторату ООН у Секторі Гази. Він також закликав до "багатостороннього підходу", який у кінцевому підсумку приведе до рішення про створення двох держав.

Своєю чергою відомий український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що в одному лише українському Маріуполі жертв серед мирного населення було у рази більше, ніж у Газі. Він також підкреслив, що Гутерріш та ООН у цілому вміють бачити дуже вибірково.

Коментуючи цю заяву генсека ООН, Цаплієнко згадав відому історію про німку, яка жила прямо поруч з Освенцимом і стверджувала, що нічого не знала про існування концтабору. "Після війни її запитали: — Як же можна було не бачити дим труб крематоріїв та печей, і ні про що не здогадуватись?! Німка відповіла: — Ми дивилися в інший бік", — написав він.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому місті через велику кількість поранених російських окупантів стаціонари закрили для прийому місцевих жителів. У зв’язку з цим щотижня у місті вмирає близько 300-400 осіб.