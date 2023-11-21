В Газе погибло больше, чем в Украине? Генсек ООН сделал скандальное заявление, ему ответили

Гутерриша и ООН обвинили в избирательности

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш сделал очередное резонансное заявление по поводу войны в Секторе Газа. Он заявил, что количество погибших гражданских лиц в Газе является "беспрецедентным" по сравнению с любым конфликтом в мире с 2017 года.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, 20 ноября, пишет CNN. Его слова уже вызвали реакцию в Украине.

"Очевидно, что за несколько недель у нас были убиты тысячи детей. Вот что имеет значение. Мы являемся свидетелями убийства мирных жителей, которое беспрецедентно и не имеет аналогов в каком-либо конфликте с тех пор, как я в должности генерального секретаря", — сказал Гутерриш.

Когда его спросили о его видении, когда закончится война в Газе, Гутерриш отверг возможность протектората ООН в Секторе Газа. Он также призвал к "многостороннему подходу", который в конечном счете приведет к решению о создании двух государств.

В свою очередь известный украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что в одном только украинском Мариуполе жертв среди мирного населения было в разы больше, чем в Газе. Он также подчеркнул, что Гутерриш и ООН в целом умеют видеть очень избирательно.

Комментируя это заявление генсека ООН, Цаплиенко вспомнил известную историю о немке, которая жила прямо рядом с Освенцимом и утверждала, что ничего не знала о существовании концлагеря. "После войны ее спросили: — Как же можно было не видеть дым труб крематориев и печей, и ни о чем не догадываться?! Немка ответила: — Мы смотрели в другую сторону", — написал он.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном городе из-за большого количества раненых российских окупантов стационары закрыли для приема местных жителей. В связи с этим еженедельно в городе умирает около 300-400 человек.