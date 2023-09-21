Ежедневно умирают сотни мирных: новое преступление россии в Мариуполе

Смертность в Мариуполе не уменьшается

Во временно оккупированном Мариуполе из-за большого количества раненых российских оккупантов стационары закрыли для приема местных жителей. В связи с этим каждую неделю в городе умирает порядка 300-400 человек.

Вместо оказания должной медицинской помощи горожан просто отправляют на "самолечение". Об этом в своем Telegram-канале сообщил советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Раненых россиян настолько много, что стационары в Мариуполе приостановили прием больных гражданских. Де-факто людей накачивают таблетками, обезболивающими и отправляют домой. Это называется проходить лечение "в спокойной обстановке", — говорит он.

По словам Петра Андрющенко, "высокая квалификация медицинского персонала" и игнорирование нормального лечения гражданских уровень смертности в городе не уменьшается.

"Еженедельно из-за подобной преступной политики мы теряем от 300 до 400 мариупольцев", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты заявили, что хотят якобы восстанавливать разрушенный ими же Мариуполь. Для этого они собрались привлекать студентов.