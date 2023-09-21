Щодня вмирають сотні мирних: новий злочин росії у Маріуполі

Смертність у Маріуполі не зменшується

У тимчасово окупованому Маріуполі через велику кількість поранених російських окупантів стаціонари закрили для прийому місцевих жителів. У зв’язку з цим щотижня у місті вмирає близько 300-400 осіб.

Замість надання належної медичної допомоги городян просто відправляють на "самолікування". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Поранених росіян настільки багато, що стаціонари в Маріуполі призупинили прийом хворих цивільних. Де-факто людей накачують таблетками, що знеболюють і відправляють додому. Це називається проходити лікування "у спокійній обстановці", — каже він.

За словами Петра Андрющенка, "висока кваліфікація медичного персоналу" та ігнорування нормального лікування цивільних рівень смертності у місті не зменшується.

"Тижня через подібну злочинну політику ми втрачаємо від 300 до 400 маріупольців ", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти заявили, що хочуть нібито відновлювати зруйнований ними Маріуполь. Для цього вони збиралися залучати студентів.