Ізраїль та ХАМАС обмінялися новою партією заручників, але це далеко не все: чого чекати у Газі

Серед звільнених є діти віком від 3 до 16 років

У ході перемир’я в Газі з полону ХАМАС було звільнено 11 ізраїльських заручників. Цих людей передали Червоному Хресту.

Усіх заручників викрали з кібуца Нір Оз під час різанини 7 жовтня. Більшість із цих людей — діти. Про це пише The Times of Israel.

Так, серед 11 осіб, яких ХАМАС передав Червоному Хресту, є двоє трирічних дітей, шестеро дітей віком від 11 до 16 років, а також ще троє людей віком від 18 до 51 року. Батьки всіх п’яти сімей досі перебувають у заручниках у секторі Гази.

Своєю чергою, ізраїльська сторона випустила з в’язниць 33 палестинських ув’язнених. Серед звільнених — троє громадян Франції, двоє громадян Німеччини та шість аргентинців. Усі вони мають подвійне громадянство.

Також видання зазначає, що ізраїльський уряд затвердив список із 50 палестинських ув’язнених, які підлягають потенційному достроковому звільненню. Водночас мають бути звільнені ще 20 ізраїльтян, які утримуються в заручниках бойовиками ХАМАС. Половина жінок у списку — громадянки Ізраїлю, заарештовані у жовтні чи листопаді за підбурювання до терору та підтримку терору.

Зазначається, що кількість палестинських ув’язнених, відібраних для можливого обміну, вже досягла 350 осіб. Станом на 27 листопада було звільнено вже 150 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними ізраїльського уряду, перемир’я триватиме десять днів максимум. За цей час ХАМАС хоче звільнити з полону близько 100 заручників. Водночас Ізраїль звільнить із в’язниць 300 палестинців.