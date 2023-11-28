Израиль и ХАМАС обменялись новой партией заложников, но это далеко не все: чего ждать в Газе

Среди освобожденных есть дети от 3 до 16 лет

В ходе продолжающегося перемирия в Газе из плена ХАМАС были освобождены 11 израильских заложников. Этих людей передали Красному Кресту.

Все заложники были похищены из кибуца Нир Оз во время резни 7 октября. Большая часть из этих людей — дети. Об этом пишет The Times of Israel.

Так, среди 11 человек, которых ХАМАС передал Красному Кресту, есть двое трехлетних детей, шестеро детей в возрасте от 11 до 16 лет, а также еще три человека в возрасте от 18 до 51 года. Отцы всех пяти семей до сих пор находятся в заложниках в секторе Газа.

В свою очередь израильская сторона выпустила из тюрем 33 палестинских заключенных. Среди освобожденных — три гражданина Франции, два гражданина Германии и шесть аргентинцев. Все они имеют двойное гражданство.

Также издание отмечает, что израильское правительство утвердило список из 50 палестинских заключенных, которые подлежат потенциальному досрочному освобождению. В то же время должны быть освобождены еще 20 израильтян, удерживаемых в заложниках боевиками ХАМАС. Половина женщин в списке — гражданки Израиля, арестованные в октябре или ноябре за подстрекательство к террору и поддержку террора.

Отмечается, что число палестинских заключенных, отобранных для возможного обмена, уже достигло 350. По состоянию на 27 ноября было освобождено уже 150 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным израильского правительства, перемирие будет длиться десять дней максимум. За это время ХАМАС хочет освободить из плена порядка 100 заложников. В то же время Израиль освободит из тюрем 300 палестинцев.