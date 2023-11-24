Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" специально для "Телеграфа" объяснил, станет ли перемирие последним

Начавшееся 24 ноября перемирие в секторе Газа, о котором договорились Израиль и ХАМАС, вряд ли должно особо обнадеживать. Оно будет очень шатким. И мы уже видим, как его начали нарушать.

В то же время достижение соглашения даже о временном прекращении огня является результатом политической целесообразности и военной необходимости.

Потому что уничтожить сектор Газа ради установления над ним контроля ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) не может. Политическое руководство Израиля явно чувствует давление, в том числе со стороны союзников, из-за большого количества жертв среди мирного населения сектора Газа.

Со своей стороны ХАМАС надеется, что сумеет удержать ситуацию, сохранив свое влияние в анклаве.

На данный момент можно говорить об определенном затухании кризиса. Думаю, что это перемирие будет не последним. Но многое зависит от того, как выполняются договоренности об обмене заложниками.

Также следует понимать, что рф крайне заинтересована в дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Чтобы использовать регион как рычаг давление на международное положение в целом.

И это, похоже, прекрасно понимают Израиль, США и ЕС.