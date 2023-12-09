"Приведет к новым войнам": США наложили вето на решение Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Гутерриш впервые за 7 лет обратился к Совету Безопасности в соответствии со статьей 99 Устава ООН

США наложили вето на резолюцию о прекращению огня в Газе. Они стали единственным членом Совбеза, проголосовавшим против резолюции, поставленной на голосование делегацией Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время 13 стран, включая постоянных членов Совбеза Россию, Китай и Францию, проголосовали за, одна страна воздержалась — Великобритания. Об этом сообщает Reuters.

Перед голосованием Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые за 7 лет обратился к Совету Безопасности в соответствии со статьей 99 Устава ООН и призвал к прекращению огня в секторе Газа. Он призвал к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.

"Людям в Газе говорят перемещаться … не оставляя им никаких шансов на выживание. Но в Газе нет безопасных мест … Более 130 моих коллег убиты, многие из них вместе с родными. Это крупнейшая единовременная потеря в истории организации", — заявил Гутерриш, при этом ещё раз осудив нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил в Совбезе, что в резолюции не были учтены предложения Вашингтона. Прекращение огня сейчас, по мнению США, приведет к новым войнам в будущем. Вместе с тем, Вуд подчеркнул, что США не поддерживают оккупацию анклава.

"Мы не поддерживаем призывы этой резолюции к неустойчивому прекращению огня, которое лишь посеет семена для следующей войны", — заявил он.

Роберт Вуд назвал резолюцию "несбалансированной и оторванной от реальности" и заявил, что она не приведёт к позитивным изменениям. Он добавил, что соавторы документа отказались включить в него осуждение нападения группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на Израиль и соболезнования жертвам, что просто "непостижимо".

Как сообщал "Телеграф", в ходе боев в секторе Газа против террористов палестинской группировки ХАМАС погиб сын бывшего главы Генерального штаба ЦАХАЛ, нынешнего министра коалиционного правительства Израиля Гади Айзенкота Галь Айзенкот. Он был резервистом, которого призвали в ряды армии из-за войны против ХАМАС.