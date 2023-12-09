В Киеве сносят памятник Щорсу: эксклюзивные фото и видео с места

Возможно временное перекрытие движения

В субботу, 9 декабря, рано утром, столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу в центре Киева. Перед этим с монумента советскому деятелю был снят охранный статус.

Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко, предупредили в КГГА. После сноса монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

На месте побывали корреспонденты "Телеграфа" Ян Доброносов и Дмитрий Дубенский. Они сделали фото и видео демонтажа. Интересно, что на монументе краской написан призыв "Знеси мене".

Монумент Щорсу — памятник на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко был установлен в апреле 1954 года по случаю 300-летия Переяславского совета. Авторами монумента являются скульпторы Михаил Лысенко, Николай Суходолов, Василий Бородай и архитекторы Александр Власов и Алексей Заваров. Интересно, что первый президент Украины Леонид Кравчук утверждал, что он позировал для памятника в 20-летнем возрасте.

Для справки: Николай Щорс — офицер военного времени русской императорской армии, затем — командир украинских красногвардейских повстанческих формирований. Он был начальником дивизии Красной Армии времён Гражданской войны в России, член РКП(б) с осени 1918 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. На его месте предложили установить памятник легендарному псу Патрону.