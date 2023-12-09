У Києві зносять пам’ятник Щорсу: ексклюзивні фото та відео з місця

Можливе тимчасове перекриття руху

У суботу, 9 грудня, рано-вранці, столичні комунальні служби приступають до демонтажу пам’ятника Миколі Щорсу в центрі Києва. Перед цим із монумента радянському діячеві було знято охоронний статус.

Для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка, попередили в КМДА. Після знесення монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

На місці побували кореспонденти "Телеграфа" Ян Доброносов та Дмитро Дубенський. Вони зробили фото та відео демонтажу. Цікаво, що на монументі фарбою написано заклик "Знеси мене".

Монумент Щорсу — пам’ятник на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка, було встановлено у квітні 1954 року з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Авторами монумента є скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов та Олексій Заваров. Цікаво, що перший президент України Леонід Кравчук стверджував, що він позував для пам’ятника у 20-річному віці.

Довідково: Микола Щорс — офіцер воєнного часу російської імператорської армії, потім — командир українських червоногвардійських повстанських формувань. Він був начальником дивізії Червоної Армії часів Громадянської війни у Росії, член РКП(б) з осені 1918 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну. На його місці запропонували встановити пам’ятник легендарному псові Патрону.