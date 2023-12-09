"Призведе до нових війн": США наклали вето на рішення Ради безпеки ООН про припинення вогню в Газі

Гутерріш вперше за 7 років звернувся до Ради Безпеки відповідно до статті 99 Статуту ООН

США наклали вето на резолюцію про припинення вогню у Газі. Вони стали єдиним членом Ради безпеки, який проголосував проти резолюції, поставленої на голосування делегацією Об’єднаних Арабських Еміратів.

У той же час 13 країн, включаючи постійних членів Ради безпеки Росію, Китай та Францію, проголосували за, одна країна утрималася — Великобританія. Про це повідомляє Reuters.

Перед голосуванням Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вперше за 7 років звернувся до Ради Безпеки відповідно до статті 99 Статуту ООН та закликав до припинення вогню у секторі Газа. Він закликав до гуманітарного припинення вогню у секторі Газа.

"Людям у Газі кажуть переміщатися... не залишаючи їм жодних шансів на виживання. Але в Газі немає безпечних місць... Понад 130 моїх колег убито, багато хто з них разом із рідними. Це найбільша одноразова втрата в історії організації", — заявив Гутерріш, при цьому ще раз засудивши напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив у Раді безпеки, що в резолюції не було враховано пропозиції Вашингтона. Припинення вогню зараз, на думку США, призведе до нових воєн у майбутньому. Водночас Вуд підкреслив, що США не підтримують окупацію анклаву.

"Ми не підтримуємо заклики цієї резолюції до нестійкого припинення вогню, яке лише посіє насіння для наступної війни", — заявив він.

Роберт Вуд назвав резолюцію "незбалансованою та відірваною від реальності" і заявив, що вона не призведе до позитивних змін. Він додав, що співавтори документа відмовилися включити до нього засудження нападу угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у США та Євросоюзі, на Ізраїль та співчуття жертвам, що просто "незбагненно".

Як повідомляв "Телеграф", у ході боїв у секторі Газа проти терористів палестинського угруповання ХАМАС загинув син колишнього голови Генерального штабу ЦАХАЛ, нинішнього міністра коаліційного уряду Ізраїлю Гаді Айзенкота Галь Айзенкот. Він був резервістом, якого призвали до лав армії через війну проти ХАМАС.