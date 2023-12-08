В Газі під час боїв загинув син колишнього голови Генштабу ЦАХАЛ

Галь Айзенкот служив парамедиком у 699-му батальйоні 551-ї резервної бригади спеціального призначення

Під час боїв у секторі Гази проти терористів палестинського угруповання ХАМАС загинув син колишнього голови Генерального штабу ЦАХАЛ, поточного міністра коаліційного уряду Ізраїлю Гаді Айзенкота – Галь Айзенкот. Він був резервістом, якого призвали до лав армії через війну проти ХАМАС.

Про це пише британське видання BBC. За даними журналістів, Галь Айзенкот загинув внаслідок вибуху в одному з підземних тунелів ХАМАС у таборі біженців Джабалія на півночі Гази.

Галь Меїр Айзенкот служив військовим парамедиком у 699-му батальйоні 551-ї резервної бригади спеціального призначення. Міністр дізнався про загибель сина тільки під час відвідування південного командування ізраїльських військ. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив йому свої співчуття.

Це перший відомий випадок загибелі дитини ізраїльського високопосадовця під час боїв проти ХАМАС – при тому, що багато синів та дочок ізраїльских міністрів та депутатів Кнесету воюють у лавах ЦАХАЛ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після завершення конфлікту в Секторі Газа Ізраїль може відкрити полювання на ватажків ХАМАС по всьому світу.

Під сектором Газа розташований лабіринт тунелів, що використовуються ХАМАС. Він ускладнив наземний наступ Ізраїлю, тому військові розглядають можливість їхнього затоплення. Для цієї мети було встановлено помпову систему, потужність якої дозволить здійснити затоплення та витіснити бойовиків.